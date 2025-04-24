Подмосковный турист привез из Индии холеру

Роспотребнадзор выявил случай холеры у российского туриста, вернувшегося из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.

Мужчине 40 лет, он живет в Подмосковье. В Индии он отдыхал один, ездил также в Непал. Врачам, к которым пациент обратился с жалобами на недомогание, он сообщил, что пил фильтрованную воду и ел в разных кафе.

Специалисты быстро установили круг людей, с которыми контактировал мужчина — пассажиров и экипаж самолета, на котором он летел, членов его семьи, медиков скорой помощи и других, в общей сложности 321 человека. Ни у кого из них симптомов заболевания не выявили. Состояние больного оценивают как удовлетворительное.

При этом для сотрудников ведомства это происшествие не стало неожиданностью — они знали о риске завоза холеры и отрабатывали алгоритмы на учениях.

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