«Манипуляция рынком». Врач Власов — о нехватке лекарств от рассеянного склероза
В СМИ появилась информация о том, что препараты от рассеянного склероза с действующим веществом глатирамера ацетат перестали выдавать в больницах минимум в восьми регионах России. Лечение не получают 11 тысяч человек. Подробности — в материале 360.ru.
Что такое рассеянный склероз
Рассеянный склероз — это нейродегенеративное заболевание, обусловленное наследственно. Оно возникает из-за целого ряда пусковых моментов, таких как хронический стресс, беременность, инфекционные заболевания и травмы.
«Возникает у молодых людей в среднем в возрасте от 16 до 36 лет, 82% пациентов — женщины, из них примерно треть — после родоразрешения. Заболевание остается неизлечимым, но при этом сейчас есть большое количество препаратов, которые тормозят его развитие и, собственно говоря, препятствуют ранней инвалидизации и быстрой смерти», — объяснил в беседе с 360.ru доктор медицинских наук, член Совета по правам человека при президенте Ян Власов.
По его словам, раньше пациент становился глубоким инвалидом через три-четыре года после постановки диагноза, а умирал через 10 лет. Сейчас те, кто получает правильное лечение, становятся инвалидами в среднем через 15 лет, а продолжительность жизни у них практически не отличается от средней по популяции.
Признаки рассеянного склероза
Рассеянный склероз также называют болезнью с тысячью лиц, отметил Власов. Недуг начинается десятками разных начал.
«Основными видами нарушений являются двигательные расстройства, то есть парезы, параличи, нарушения зрения, расстройства органов таза и некий психологический дисбаланс. На самом деле симптомов достаточно много, и они формируются в разных комбинациях. Происходит это из-за аутоиммунного процесса, поражающего нервные клетки в головном мозге. У мозга возникает атрофия, и формируются так называемые бляшки», — подчеркнул врач.
Очаги хорошо видны на МРТ-диагностике.
Они постоянно находятся в динамическом состоянии, увеличиваются или уменьшаются в некоторых снимках, может быть до нескольких десятков этих очагов. Диагностику сейчас проводят достаточно быстро. Если раньше на нее требовалось несколько лет, и иногда даже десятилетия, то сейчас на это уходит в среднем три месяца.
Ян Власов
доктор медицинских наук
Автозамены лекарств при лечении рассеянного склероза неприемлемы, так как подбор препаратов осуществляется индивидуально. Дефицит лекарства не является предпосылкой для его замены.
Дефицит препаратов от рассеянного склероза в России
Лекарство с действующим веществом глатирамера ацетат перестали выдавать в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Хакасии, Ульяновской, Тюменской, Московской и Ростовской областях, сообщили «Известия»со ссылкой на пациентов.
«Основная причина, по которой в этих регионах у больных трудности с лекарством заключается в том, что фармкомпании не выходят на тендеры по госпрограмме „14 высокозатратных нозологий“ или предоставляют лекарство в недостаточном количестве», — объяснили в Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом.
По словам Власова, в случае плохой организации заявительной кампании возникают вопросы к региональным минздравам.
«Но их задать должен федеральный Минздрав, а не общественные организации. Это вопрос к губернатору региона, насколько у него там управляемая ситуация, что он там делает вообще? Если у него люди, которые хронически больные из года в год все получают, вдруг перестают получать — это большой вопрос», — подчеркнул врач.
По его словам, есть и другая история — постановление «второй лишний». С 1 января 2025 года механизм распространили на иностранные препараты, производство которых не локализовано в России. Такие товары будут отклоняться на торгах, независимо от своей цены, если при закупке будет поступать хотя бы одна заявка от российских производителей.
У нас был аукцион, на котором заявленная цена на оригинальный препарат оказалась чуть ли не на 40% ниже, чем на препарат отечественный. <…> Фармкомпания начинает манипулировать рынком, вот что мы в результате получаем. Им все равно, ничего личного, бизнес, понимаете ли. А у нас 11 тысяч человек не получают лечение, нормально?
Ян Власов
доктор медицинских наук
Компания «Биокад» пообещала сделать благотворительные поставки лекарств в 16 регионов, в том числе в Московскую, Тюменскую, Свердловскую, Воронежскую, Новосибирскую, Мурманскую, Амурскую области, а также в Красноярский край, Башкирию, Санкт-Петербург и другие субъекты.
«Благотворительные поставки — вместо нормальной работы системы. Я, конечно, понимаю, спасибо, что они могут сделать благотворительные поставки. Но надо ли было до этого доводить?» — заключил врач.
360.ru обратился за комментарием в Минздрав Московской области, ответ на запрос пока не поступил.