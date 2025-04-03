Сегодня 12:58 «Манипуляция рынком». Врач Власов — о нехватке лекарств от рассеянного склероза 0 0 0 Фото: Antonio Sempere/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В СМИ появилась информация о том, что препараты от рассеянного склероза с действующим веществом глатирамера ацетат перестали выдавать в больницах минимум в восьми регионах России. Лечение не получают 11 тысяч человек. Подробности — в материале 360.ru.

Что такое рассеянный склероз Рассеянный склероз — это нейродегенеративное заболевание, обусловленное наследственно. Оно возникает из-за целого ряда пусковых моментов, таких как хронический стресс, беременность, инфекционные заболевания и травмы. «Возникает у молодых людей в среднем в возрасте от 16 до 36 лет, 82% пациентов — женщины, из них примерно треть — после родоразрешения. Заболевание остается неизлечимым, но при этом сейчас есть большое количество препаратов, которые тормозят его развитие и, собственно говоря, препятствуют ранней инвалидизации и быстрой смерти», — объяснил в беседе с 360.ru доктор медицинских наук, член Совета по правам человека при президенте Ян Власов. По его словам, раньше пациент становился глубоким инвалидом через три-четыре года после постановки диагноза, а умирал через 10 лет. Сейчас те, кто получает правильное лечение, становятся инвалидами в среднем через 15 лет, а продолжительность жизни у них практически не отличается от средней по популяции.

Фото: Медиасток.рф

Признаки рассеянного склероза Рассеянный склероз также называют болезнью с тысячью лиц, отметил Власов. Недуг начинается десятками разных начал. «Основными видами нарушений являются двигательные расстройства, то есть парезы, параличи, нарушения зрения, расстройства органов таза и некий психологический дисбаланс. На самом деле симптомов достаточно много, и они формируются в разных комбинациях. Происходит это из-за аутоиммунного процесса, поражающего нервные клетки в головном мозге. У мозга возникает атрофия, и формируются так называемые бляшки», — подчеркнул врач. Очаги хорошо видны на МРТ-диагностике.

Они постоянно находятся в динамическом состоянии, увеличиваются или уменьшаются в некоторых снимках, может быть до нескольких десятков этих очагов. Диагностику сейчас проводят достаточно быстро. Если раньше на нее требовалось несколько лет, и иногда даже десятилетия, то сейчас на это уходит в среднем три месяца. Ян Власов доктор медицинских наук

Автозамены лекарств при лечении рассеянного склероза неприемлемы, так как подбор препаратов осуществляется индивидуально. Дефицит лекарства не является предпосылкой для его замены.

Фото: РИА «Новости»

Дефицит препаратов от рассеянного склероза в России Лекарство с действующим веществом глатирамера ацетат перестали выдавать в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Хакасии, Ульяновской, Тюменской, Московской и Ростовской областях, сообщили «Известия»со ссылкой на пациентов. «Основная причина, по которой в этих регионах у больных трудности с лекарством заключается в том, что фармкомпании не выходят на тендеры по госпрограмме „14 высокозатратных нозологий“ или предоставляют лекарство в недостаточном количестве», — объяснили в Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом.

Фото: Медиасток.рф

По словам Власова, в случае плохой организации заявительной кампании возникают вопросы к региональным минздравам. «Но их задать должен федеральный Минздрав, а не общественные организации. Это вопрос к губернатору региона, насколько у него там управляемая ситуация, что он там делает вообще? Если у него люди, которые хронически больные из года в год все получают, вдруг перестают получать — это большой вопрос», — подчеркнул врач. По его словам, есть и другая история — постановление «второй лишний». С 1 января 2025 года механизм распространили на иностранные препараты, производство которых не локализовано в России. Такие товары будут отклоняться на торгах, независимо от своей цены, если при закупке будет поступать хотя бы одна заявка от российских производителей.

У нас был аукцион, на котором заявленная цена на оригинальный препарат оказалась чуть ли не на 40% ниже, чем на препарат отечественный. <…> Фармкомпания начинает манипулировать рынком, вот что мы в результате получаем. Им все равно, ничего личного, бизнес, понимаете ли. А у нас 11 тысяч человек не получают лечение, нормально? Ян Власов доктор медицинских наук

Компания «Биокад» пообещала сделать благотворительные поставки лекарств в 16 регионов, в том числе в Московскую, Тюменскую, Свердловскую, Воронежскую, Новосибирскую, Мурманскую, Амурскую области, а также в Красноярский край, Башкирию, Санкт-Петербург и другие субъекты. «Благотворительные поставки — вместо нормальной работы системы. Я, конечно, понимаю, спасибо, что они могут сделать благотворительные поставки. Но надо ли было до этого доводить?» — заключил врач. 360.ru обратился за комментарием в Минздрав Московской области, ответ на запрос пока не поступил.