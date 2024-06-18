Врач Титов назвал покалывания в разных частях тела симптомом рассеянного склероза

Одним из симптомов рассеянного склероза, при котором поражается центральная нервная система, считаются покалывания или «мурашки» в различных частях тела. Об этом рассказал врач-методист Федерального центра медицины катастроф Эрих Титов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, также о болезни сигнализируют снижение силы мышц, нарушение координации движений, проблемы с памятью, вниманием и мышлением. Проявления склероза могут варьироваться в зависимости от степени поражения и локализации.

При этом симптомы заболевания могут появляться и исчезать или постепенно ухудшаться, отметил Титов.