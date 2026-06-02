Лекарственную безопасность обсудят на ПМЭФ на пленарном заседании

В стартовый день ПМЭФ-2026, 3 июня, состоится форум «Лекарственная безопасность». На его официальном сайте опубликовали список участников пленарного заседания «Лекарственная безопасность как слагаемое здоровьесбережения».

Форум проведут при поддержке Минздрава, Министерства промышленности и торговли и комитета Госдумы по охране здоровья. Организатором мероприятия выступит Фонд Росконгресс.

В пленарной сессии примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, зампред Госдумы Владислав Даванков, генедиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Андрей Каприн, гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Тадзио Шиллинг. Модератор дискуссии — российская телеведущая Мария Ситтель.

«Лекарственная безопасность сегодня является неотъемлемой частью национальной безопасности и одним из ключевых условий сохранения здоровья нации. Перед фармацевтической отраслью стоят задачи не только технологической и цифровой модернизации, но и перехода к инновационной модели развития — созданию отечественных оригинальных препаратов, развитию производства полного цикла и укреплению научного потенциала», — сказал Мурашко.

Он обратил внимание, что с учетом этого стратегическая цель должна заключаться не только в обеспечении технологического суверенитета, но и в формировании лидерских позиций российских препаратов и технологий на глобальном уровне. Достичь этого, по словам министра, можно только через совместную работу государства, производителей, научного, экспертного и медицинского сообществ.

Участники пленарной сессии в том числе обсудят роль лекарственной безопасности как элемента нацбезопасности и достижения национальных целей, поговорят о вызовах сегодняшнего дня, которые определяют путь развития российской фармацевтической отрасли, достижениях в научных разработках, фармацевтическом производстве и регуляторных практиках, формирующих стратегический потенциал отрасли и способствующих укреплению международного сотрудничества.

