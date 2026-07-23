Короткий лучше чем ничего. Невролог раскрыла опасность отказа от полноценного отдыха
Невролог Аникина: выход на работу сразу после поездки вызывает выплеск кортизола
Некоторые специалисты считают, что короткий отпуск опасен для здоровья. Он якобы приводит к обострению хронических болезней, упадку сил и иммунитета. Так ли это на самом деле и сколько нужно отдыхать россиянам для восстановления рассказала ведущей 360.ru Регине Понамаревой врач-невролог, кандидат медицинских наук и руководитель собственной клиники Марина Аникина.
Сколько нужно отдыхать для здоровья
Заявления отдельных специалистов о том, что отпуск короче четырех недель неизбежно ведет к упадку сил, обострению хронических болезней и проблемам с сердцем, не до конца верны, объяснила врач. Согласно последним исследованиям, сейчас многие предпочитают разбивать свой отдых на несколько частей.
Медицинские данные свидетельствуют о том, что хотя бы один отпуск в году должен быть больше восьми дней. Именно на восьмой день приходится пик ощущения отдыха и пик восстановления. Идеально взять 10 дней или 14. То есть один из отпусков должен быть не меньше 14 дней в году, это вполне соответствует всем нормам.
Марина Аникина
Однако в целом человеку и в самом деле нужно восстанавливаться гораздо чаще. Невролог посоветовала устраивать себе удлиненные выходные продолжительностью от трех до пяти дней каждый квартал, это будет препятствовать выгоранию.
Короткий отпуск и возрастные риски
Попытка разбить законный отпуск на короткие периоды по семь дней вполне допустима, поскольку любой отдых лучше его полного отсутствия. Однако успешность такого формата напрямую зависит от возраста работника, дополнила невролог.
«Если это человек в возрасте до 36 лет, ему вполне хватит этой длительности отпуска. Чем дольше мы живем, тем больше времени затрачивается на восстановление. Поэтому если мы говорим о людях старше 40 лет, то все-таки пренебрегать своим законным отдыхом не следует, потому что как раз в возрасте 40 лет начинают дебютировать различные заболевания», — подчеркнула врач.
Отказ от полноценного восстановления после 40 лет может запустить скрытые патологические процессы — регулярные скачки артериального давления, сбои утилизации глюкозы (преддиабет) и рост уровня холестерина. Игнорирование сигналов тела существенно повышает риски развития сердечно-сосудистых патологий, эмоционального выгорания и ментальных нарушений.
Зачем нужны два дня после отпуска
Приступать к рабочим обязанностям сразу после возвращения из путешествия категорически не рекомендуется. Организму необходим двухдневный буфер для плавного вхождения в рутинный ритм.
«Если мы радикально меняем свой распорядок дня, особенно если отпуск был длительный, то выход на работу и аврал на следующий день после того, как вы откуда-то приехали, будет стрессом для организма. Это может приводить к выплеску кортизола, давление повысится, нарушится сон, повысится общая тревожность. У мозга возникнет причинно-следственная связь: при выходе на работу резко ухудшается самочувствие», — предупредила Аникина.
Ранее россиянам озвучили оптимальное число дней для отпуска.