Короткий лучше чем ничего. Невролог раскрыла опасность отказа от полноценного отдыха

Некоторые специалисты считают, что короткий отпуск опасен для здоровья. Он якобы приводит к обострению хронических болезней, упадку сил и иммунитета. Так ли это на самом деле и сколько нужно отдыхать россиянам для восстановления рассказала ведущей 360.ru Регине Понамаревой врач-невролог, кандидат медицинских наук и руководитель собственной клиники Марина Аникина.

Заявления отдельных специалистов о том, что отпуск короче четырех недель неизбежно ведет к упадку сил, обострению хронических болезней и проблемам с сердцем, не до конца верны, объяснила врач. Согласно последним исследованиям, сейчас многие предпочитают разбивать свой отдых на несколько частей.

Медицинские данные свидетельствуют о том, что хотя бы один отпуск в году должен быть больше восьми дней. Именно на восьмой день приходится пик ощущения отдыха и пик восстановления. Идеально взять 10 дней или 14. То есть один из отпусков должен быть не меньше 14 дней в году, это вполне соответствует всем нормам.

Однако в целом человеку и в самом деле нужно восстанавливаться гораздо чаще. Невролог посоветовала устраивать себе удлиненные выходные продолжительностью от трех до пяти дней каждый квартал, это будет препятствовать выгоранию.

Короткий отпуск и возрастные риски

Попытка разбить законный отпуск на короткие периоды по семь дней вполне допустима, поскольку любой отдых лучше его полного отсутствия. Однако успешность такого формата напрямую зависит от возраста работника, дополнила невролог.

«Если это человек в возрасте до 36 лет, ему вполне хватит этой длительности отпуска. Чем дольше мы живем, тем больше времени затрачивается на восстановление. Поэтому если мы говорим о людях старше 40 лет, то все-таки пренебрегать своим законным отдыхом не следует, потому что как раз в возрасте 40 лет начинают дебютировать различные заболевания», — подчеркнула врач.