Россиянам озвучили оптимальное число дней для отпуска

Врач Комаров посоветовал уходить в отпуск минимум раз в год

Работающему человеку необходимо уходить в отпуск хотя бы раз в год, чтобы отдохнуть и восполнить силы. Об этом 360.ru заявил руководитель реабилитационного центра «Доверие», врач-невролог Александр Комаров.

По его словам, у человека должен быть отпуск не меньше 14 дней или один более длительный — раз в год.

«После 28 дней появляется уже лень и отказ возврата на работу, теряются профессиональные и мотивационные навыки», — отметил специалист.

По его словам, с точки зрения профилактической медицины отпуск следует делать не менее 14 дней. В это время у человека не должно быть доступа к рабочей информации, чтобы он смог полноценно перезагрузиться эмоционально и физически.

Чтобы не допустить переутомления на работе, врач посоветовал раз в неделю или две заниматься активной деятельностью. Также важно правильно питаться, достаточно спать и принимать контрастный душ. Подробнее читайте на 360.ru.