Китайский метапневмовирус добрался до России. Как себя спасти?

Метапневмовирус не на шутку напугал россиян — инфекция стремительно распространяется по стране. Особенно переживают родители, вынужденные сидеть с заболевшими детьми в переполненных поликлиниках. Откуда взялся вирус и как от него спастись — в материале 360.ru.

Где зафиксированы вспышки метапневмовируса в России

Случаи заболевания уже выявили в Татарстане, Бурятии, республике Алтай и Свердловской области. Симптомы у заразившихся схожи с метапневмовирусом, вспышка которого началась в Китае. Сюда его могли завести вернувшиеся с отдыха российские туристы.

Чаще остальных вирус подхватывают дети, утверждает Shot. По его информации, родители заболевших жалуются на переполненные поликлиники, где приходится проводить в очередях по пять часов, чтобы попасть на прием.

В родительских чатах царит паника. Люди бурно обсуждают сообщения о том, что вирус «косит целые семьи» и негодуют из-за ситуации с медпомощью.

«Мы приехали в больницу и сидим в очереди уже два часа. А некоторые люди здесь уже пять часов сидят, и все в шоке! Дети все больные, сидеть негде, все ругаются. Обстановка — треш», — жаловалась мать одного из заболевших детей.