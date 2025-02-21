Китайский метапневмовирус добрался до России. Как себя спасти?
Вирусолог Зуев призвал носить маски из-за вспышки метапневмовируса в России
Метапневмовирус не на шутку напугал россиян — инфекция стремительно распространяется по стране. Особенно переживают родители, вынужденные сидеть с заболевшими детьми в переполненных поликлиниках. Откуда взялся вирус и как от него спастись — в материале 360.ru.
Где зафиксированы вспышки метапневмовируса в России
Случаи заболевания уже выявили в Татарстане, Бурятии, республике Алтай и Свердловской области. Симптомы у заразившихся схожи с метапневмовирусом, вспышка которого началась в Китае. Сюда его могли завести вернувшиеся с отдыха российские туристы.
Чаще остальных вирус подхватывают дети, утверждает Shot. По его информации, родители заболевших жалуются на переполненные поликлиники, где приходится проводить в очередях по пять часов, чтобы попасть на прием.
В родительских чатах царит паника. Люди бурно обсуждают сообщения о том, что вирус «косит целые семьи» и негодуют из-за ситуации с медпомощью.
«Мы приехали в больницу и сидим в очереди уже два часа. А некоторые люди здесь уже пять часов сидят, и все в шоке! Дети все больные, сидеть негде, все ругаются. Обстановка — треш», — жаловалась мать одного из заболевших детей.
Симптомы метапневмовируса и способы защиты
Как правило, у пациентов с этим вирусом поднимается температура под 38, появляется сильный кашель, одышка и озноб. Жаропонижающие при этом не действуют. В некоторых случаях болезнь перерастает в бронхит или пневмонию.
Способ заражения метапневмовирусом не отличается от других болезней такого типа, отметил вирусолог, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев.
«Он передается от человека к человеку. Конечно, он может передаваться еще и через предметы. Но через предметы это значительно в меньшей степени, а от человека к человеку это как раз очень эффективная для вируса манера», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.
Чтобы не заболеть, врач рекомендовал соблюдать меры предосторожности: носить маски, избегать большого скопления людей, а также одеваться по погоде — зимой очень просто замерзнуть в легкой куртке и обуви. Еще укреплению иммунитета способствует здоровый образ жизни и утренняя зарядка, подчеркнул эксперт.
Откуда взялся метапневмовирус
По словам Зуева, в последние годы в мире появилось много вирусов. Объясняется это тем, что люди стали больше путешествовать.
«Мы начинаем путешествовать, общаемся с большим количеством новых людей, а [они] могут быть носителями новых для нас, совершенно неизвестных возбудителей. <…> Вот откуда возникают эти заболевания», — пояснил собеседник 360.ru.
Также вирусолог призвал заразившихся сразу обращаться за медицинской помощью, поскольку только специалист сможет определить болезнь и назначить подходящее лечение.