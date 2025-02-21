Метапневмовирус стремительно распространяется в России — в группе риска оказались дети. Детские поликлиники переполнены, уже много мам пожаловались на бесконечные очереди. Об этом рассказал Telegram-канал Shot .

Журналисты выяснили, что симптомы у заразившихся схожи с метапневмовирусом, вспышку которого зафиксировали в конце прошлого года в Китае. В Россию вирус могли привезти туристы.

У детей неделю держится температура под 38, сильный кашель, озноб и одышка. Никакие жаропонижающие не помогают. По словам родителей заболевших, пришлось вызывать скорую, делать обтирание и ставить свечи.

Также напряженная ситуация в детских поликлиниках. Чтобы попасть на прием, нужно несколько часов просидеть в очереди.

«Мы приехали в больницу и сидим в очереди уже два часа. А некоторые люди здесь уже пять часов сидят, и все [в шоке]! Дети все больные, сидеть негде, все ругаются. Обстановка — треш», — рассказала одна из мам.

Паника началась и в родительских чатах. Многие пишут, что метапневмовирус «косит целые семьи», а сильный кашель переходит в бронхит.

Ранее врач-педиатр Марьям Сайфулина подтвердила, что дети чаще подвергаются заражению метапневмовирусом. По ее словам, у пациентов с ослабленным иммунитетом инфекция может перерасти в пневмонию.