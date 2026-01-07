Сегодня 17:27 Конец праздничному зажору. Как прийти в форму после каникул? Диетолог Соломатина дала советы по питанию после новогодних праздников 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

После новогодних праздников многие сталкиваются с вызовом — вернуться к привычному питанию кажется непосильной задачей. Обильный стол с изобилием калорийных блюд может оставить след на организме. Восстановить баланс и вернуться к здоровым привычкам можно приятно и просто. Как за несколько дней избавиться от отеков и прийти в форму — в материале 360.ru.

Как вернуть энергию после Нового года Возвращаться к привычному режиму питания стоит уже сейчас, а тем, кто употреблял вредную пищу, рекомендуется пересмотреть свой рацион и образ жизни. В новогодние праздники организм тратит много энергии. Чтобы ее вернуть, в первую очередь нужно наладить сон, посоветовала в комментарии 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. «Кортизол — гормон стресса, который не уходит, когда мы не высыпаемся. Он требует сладкой, высококалорийной еды, жирной. У нас происходит потеря энергии, и вот здесь сон играет очень важную роль. Именно полноценный сон», — подчеркнула она.

Фото: Медиасток.рф

Второе — это движение. «Все прекрасно знаем, что организм не живет без движения, он так задуман, нам постоянно нужно, чтобы мышцы сокращались, чтобы икроножные мышцы сокращались, чтобы работало сердце как насос, чтобы постоянно происходило движение, и тогда обмен веществ ускоряется, и нам значительно проще будет сбросить лишнее», — отметила врач. Речь идет не только о лишних калориях — благодаря кислороду сжигается и жировая ткань, объяснила Соломатина.

Как наладить питание после длинных праздников После обильных праздничных застолий питаться нужно небольшими порциями, чтобы еда легко усваивалась после нагрузки на желудочно-кишечный тракт. «Это могут быть объемные овощные супы, либо на нежирном бульоне, либо это могут быть какие-то салаты, тушеные овощи для тех, кто не очень хорошо переносит клетчатку в сыром виде», — посоветовала диетолог. Важно употреблять легкий белок: курицу, индейку или крольчатину. Подойдет нежирная рыба с теми же тушеными овощами.

Это могут быть растительные белки, в том числе нут, горох, фасоль. Крупы цельнозерновые — гречка, бурый рис, киноа. Все эти крупы мы оставляем. Пшенка, даже овсянка как обволакивающая утренняя каша. Елена Соломатина диетолог

Еще один совет — пить больше жидкости. «Конечно же, воды. Желательно, чтобы она была слабощелочная. Можно пить еще и травяные чаи с теми же ягодами, сейчас мороженые ягоды продаются в большом количестве, или фруктами, туда можно и дольки лимона, и кусочки яблока добавить», — рекомендовала Соломатина.

Фото: Медиасток.рф

Полезные десерты От десертов отказаться довольно сложно, поэтому стоит отдать предпочтение натуральным лакомствам: запеченным яблокам, ягодным и цитрусовым желе, натуральной пастиле и сухофруктам. Последние важно употреблять в небольших количествах.

Особо увлекаться не стоит. Но там, кстати, много калия, который выводит жидкость из организма. Сейчас у многих просто отечность и на весах пугающие цифры как раз за счет этого эффекта. Потому что много ели соленого, копченого, сладкого, все это задерживает воду. Елена Соломатина диетолог

В качестве одного из полезных десертов Соломатина предложила чернослив и миндаль в йогурте. «Так как желудок привык к объему еще, можно пока ему постепенно сокращать этот объем. Как я уже сказала, различные супы или даже напитки, допустим, какао. Но обычный какао-порошок, большая чашка, добавляется нежирное молоко, немного, в небольшом количестве. Можно добавить стевию», — рекомендовала диетолог. Черный шоколад тоже подойдет в качестве лакомства, но его нужно употреблять вдумчиво, чтобы получить удовольствие и не съесть всю плитку за раз.

Фото: Медиасток.рф

Какие еще способы помогут вернуться в форму Для возвращения к привычному режиму необходимы отвлекающие моменты. В основном речь идет о прогулках, и они должны быть интересными, отметила Соломатина. «Это могут быть экскурсии на свежем воздухе, с детьми, с животными. Кому что нравится. Когда мозг увлечен чем-то, есть другая очень приятная доминанта, то в этот момент он о еде не думает. Часто бывает, что мы просто переедаем, потому что нам скучно, делать нечего. Вроде смотришь фильм, сидишь на диване, фильм не увлекает. А как бы себя еще порадовать? Ну, сейчас в холодильник загляну. А тут еще реклама там какой-нибудь пиццы и так далее», — сказала врач. Вернуться к режиму поможет своя красивая фотография на холодильнике, использование узкого пояса или будничной одежды. «Уже нужно снимать широкие спортивные штаны и смотреть, а что с этим делать. Достаточно тесная одежда не даст переесть, будет просто некомфортно», — подчеркнула диетолог. Чтобы не объедаться в гостях, тоже нужно идти к ним в красивой одежде.

Фото: Медиасток.рф

«Какие-то такие вещи. Ужины, как я уже сказала, это может быть гречка с грибами, рыба с овощами, куриная грудка с овощами, либо овощи с сыром, либо яйцом. Допустим, потушили овощи, залили яйцом или потерли сверху сыр. Достаточно легкие, но объемные блюда. Мы уже привыкли к объему, и если сократим совсем, то есть возможность сорваться. А так потихонечку эти порции убавлять». В заключение диетолог напомнила о пользе ферментированных продуктов — квашеной капусте, кефире и простокваше. Все это тоже следует включить в рацион.