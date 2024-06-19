Вкусный и безопасный. Как приготовить салат лобио дома

Нутрициолог Петрова рассказала, чем может быть опасен салат лобио

Фото: Телеканал «360»

В Москве, Подмосковье, Казани и Нижегородской области зафиксировали вспышку ботулизма из-за готового салата лобио. В блюдо добавили консервированную фасоль, в которой содержался опасный яд ботулотоксин. Что такое лобио и как его приготовить самостоятельно — в материале 360.ru.

Разнообразие рецептов лобио

Лобио — грузинский салат из фасоли, стручковой или красных зерен. У закавказских народов это блюдо очень популярно, его подают с хлебом тонис пури, или шотис пури, испеченным на дровах.

В древние времена салат готовили из долихоса — гиацинтового боба. Фасоль стали добавлять, когда она получила распространение на территории Грузии. Блюди начали называть «лобио», по наименованию одного из сортов боба.

Рецепт может различаться в зависимости от региона, сорта фасоли, времени ее варки, окраса, приправ и дополнительных ингредиентов. Кроме классических составляющих, в салат могут добавить чеснок, томаты без кожицы, измельченные грецкие орехи, тунец, баранину, говядину, гранатовые зерна или маринованный в уксусе красный лук.

Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com
Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press

Как готовят салат лобио

Ингредиенты

Помимо фасоли одного цвета, в классический лобио добавляют:

Фото: Unsplash

Приготовление

Перед варкой фасоль необходимо подготовить: тщательно промыть, перебрать и замочить на ночь, два раза сменив воду. Утром ее снова следует промыть и перебрать. Только после этого фасоль ставят варить — с солью, под закрытой крышкой и на среднем огне.

Лук следует потушить с маслом. Когда фасоль сварится, ее нужно смешать с приготовленным луком и дать немного постоять, чтобы она пропиталась маслом. Отдохнувшую смесь переложить в эмалированную посуду, добавить нарезанную зелень и пряности.

Andrea Leon
Фото: Andrea Leon/Unsplash

Чем опасны ингредиенты салата лобио

Сами по себе ингредиенты лобио полезны. Однако стоит помнить: все, что плохо хранили и обрабатывали, при употреблении в пищу может вызвать развитие заболевания, рассказала 360.ru врач-эндокринолог, нутрициолог, валеолог, психосоматолог и автор курса «Основы управления здоровьем» Наталья Петрова.

Не следует использовать непроверенные продукты, например консервы с рынка, обработку которых непонятно кто и как проводил. Рыба, в том числе тунец, может содержать бактерии, которые при неграмотной термообработке или ее отсутствии останутся в еде.

Наталья Петрова

Ботулотоксин может выработаться в результате неправильного приготовления или хранения продуктов, особенно в герметичных упаковках либо банках. Бактерии, производящие этот нейротоксин, размножаются в анаэробных условиях, то есть без доступа кислорода. В том числе в банке с консервированной фасолью.

J. Pfeiffer/http://imagebroker.com/#/search
Фото: J. Pfeiffer/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Иногда в салат лобио добавляют пасту или заправки. Как правило, для их приготовления используют овощи с земли, то есть падолицу. Следовательно, такие ингредиенты могут быть заражены опасными спорами.

Консервы с тунцом могут содержать опасный токсин в том случае, если при его приготовлении не соблюдали технологический процесс. Клостридии, вырабатывающие ботулотоксин, могут попасть в продукт на любом этапе: во время ловли рыбы, при ее очистке, консервации. В банке бактерии превратят деликатес в непригодный для употребления и опасный для здоровья.

В промышленных условиях консервы нагревают в автоклавах, а при высоких температурах споры Clostridium botulinum умирают. При кипячении дома при 100 градусах споры могут «заснуть», но примерно через шесть часов «ожить». Поэтому так важно соблюдать технологию на производстве.

Фото: Freepik

Как приготовить безопасный салат лобио дома

«Любое блюдо лучше готовить самим дома. Человек знает, что и сколько положил в салат, какой был срок годности у всех продуктов. Кроме того, будет ясно, что перед готовкой руки, посуду и приборы вымыли», — уточнила врач.

Консервы с тунцом можно вовсе не добавлять в салат, если есть сомнения в их качестве. Остальные ингредиенты нужно тщательно мыть, особенно те, что принесли домой с грядки.

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