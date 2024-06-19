Вкусный и безопасный. Как приготовить салат лобио дома
Нутрициолог Петрова рассказала, чем может быть опасен салат лобио
В Москве, Подмосковье, Казани и Нижегородской области зафиксировали вспышку ботулизма из-за готового салата лобио. В блюдо добавили консервированную фасоль, в которой содержался опасный яд ботулотоксин. Что такое лобио и как его приготовить самостоятельно — в материале 360.ru.
Разнообразие рецептов лобио
Лобио — грузинский салат из фасоли, стручковой или красных зерен. У закавказских народов это блюдо очень популярно, его подают с хлебом тонис пури, или шотис пури, испеченным на дровах.
В древние времена салат готовили из долихоса — гиацинтового боба. Фасоль стали добавлять, когда она получила распространение на территории Грузии. Блюди начали называть «лобио», по наименованию одного из сортов боба.
Рецепт может различаться в зависимости от региона, сорта фасоли, времени ее варки, окраса, приправ и дополнительных ингредиентов. Кроме классических составляющих, в салат могут добавить чеснок, томаты без кожицы, измельченные грецкие орехи, тунец, баранину, говядину, гранатовые зерна или маринованный в уксусе красный лук.
Как готовят салат лобио
Ингредиенты
Помимо фасоли одного цвета, в классический лобио добавляют:
- репчатый лук;
- растительное масло;
- одну чайную ложку смеси приправ и пряностей (сухая гвоздика, черный или красный перец, корица, кориандр, хмели-сунели, имеретинский шафран);
- кинзу;
- лук-порей;
- мяту;
- чабер;
- базилик;
- укроп;
- соль.
Приготовление
Перед варкой фасоль необходимо подготовить: тщательно промыть, перебрать и замочить на ночь, два раза сменив воду. Утром ее снова следует промыть и перебрать. Только после этого фасоль ставят варить — с солью, под закрытой крышкой и на среднем огне.
Лук следует потушить с маслом. Когда фасоль сварится, ее нужно смешать с приготовленным луком и дать немного постоять, чтобы она пропиталась маслом. Отдохнувшую смесь переложить в эмалированную посуду, добавить нарезанную зелень и пряности.
Чем опасны ингредиенты салата лобио
Сами по себе ингредиенты лобио полезны. Однако стоит помнить: все, что плохо хранили и обрабатывали, при употреблении в пищу может вызвать развитие заболевания, рассказала 360.ru врач-эндокринолог, нутрициолог, валеолог, психосоматолог и автор курса «Основы управления здоровьем» Наталья Петрова.
Не следует использовать непроверенные продукты, например консервы с рынка, обработку которых непонятно кто и как проводил. Рыба, в том числе тунец, может содержать бактерии, которые при неграмотной термообработке или ее отсутствии останутся в еде.
Наталья Петрова
Ботулотоксин может выработаться в результате неправильного приготовления или хранения продуктов, особенно в герметичных упаковках либо банках. Бактерии, производящие этот нейротоксин, размножаются в анаэробных условиях, то есть без доступа кислорода. В том числе в банке с консервированной фасолью.
Иногда в салат лобио добавляют пасту или заправки. Как правило, для их приготовления используют овощи с земли, то есть падолицу. Следовательно, такие ингредиенты могут быть заражены опасными спорами.
Консервы с тунцом могут содержать опасный токсин в том случае, если при его приготовлении не соблюдали технологический процесс. Клостридии, вырабатывающие ботулотоксин, могут попасть в продукт на любом этапе: во время ловли рыбы, при ее очистке, консервации. В банке бактерии превратят деликатес в непригодный для употребления и опасный для здоровья.
В промышленных условиях консервы нагревают в автоклавах, а при высоких температурах споры Clostridium botulinum умирают. При кипячении дома при 100 градусах споры могут «заснуть», но примерно через шесть часов «ожить». Поэтому так важно соблюдать технологию на производстве.
Как приготовить безопасный салат лобио дома
«Любое блюдо лучше готовить самим дома. Человек знает, что и сколько положил в салат, какой был срок годности у всех продуктов. Кроме того, будет ясно, что перед готовкой руки, посуду и приборы вымыли», — уточнила врач.
Консервы с тунцом можно вовсе не добавлять в салат, если есть сомнения в их качестве. Остальные ингредиенты нужно тщательно мыть, особенно те, что принесли домой с грядки.