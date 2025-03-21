21 марта 2025 12:47 Худеть на яблоках к лету возможно? Пять главных мифов о самых популярных фруктах 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Здоровье

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Яблоки обладают множеством полезных свойств и укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала диетолог-нутрициолог и антиэйдж-терапевт Лариса Никитина.

В числе полезных свойств этого плода эксперт назвала благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, снижение уровня холестерина, уменьшение риска сердечных приступов, укрепление сердечно-сосудистой и нервной системы, противоопухолевый эффект и помощь печени в избавлении от излишком жира. «Из яблок готовят настоящий яблочный уксус — эликсир для очищения организма. А еще яблоки вкусные, ароматные и отлично чистят зубы», — отметила она.

Диетолог также развеяла несколько мифов, которые существуют вокруг яблок. Один из самых популярных — яблоки помогают при похудении. Никитина предупредила, что чрезмерное употребление их в пищу наоборот может усилить чувство голода и вызвать вздутие живота.

Фото: Медиасток.рф

Второе заблуждение связано с тем, что плоды красного цвета менее полезны, чем зеленые. Эксперт пояснила, что у них разные свойства: зеленые обогащены витамином С и яблочной кислотой и имеют более низкий гликемический индекс, а красные содержат больше сахара и железа. Поэтому выбирать их следует по состоянию здоровья.

Третий миф гласит, что в семенах яблок содержится смертельно опасный яд амигдалин. Врач подтвердила, что это действительно так, но, человек не сможет получить опасную дозу из фрукта, потому что для этого потребуется употребить очень много семян.

Фото: Медиасток.рф

«Все яблоки одинаково полезны» — так звучит еще одно популярное мнение о яблоках. Никитина опровергла это высказывание и заявила, что полезнее всего местные, свежие яблоки, которые не обработаны химикатами для долгого хранения. Диетолог также опровергла мнение о том, что фрукт способен решить все проблемы со здоровьем. «Яблоко — это лишь часть здорового образа жизни, а не полное решение всех проблем со здоровьем. Нельзя полагаться на яблоки как на единственное средство лечения, особенно при серьезных заболеваниях, например онкологических», — заключила она. Ранее Никитина назвала список чудо-продуктов, которые помогут замедлить старение.