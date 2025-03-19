Диетолог Никитина: черника, орехи и темный шоколад помогут замедлить старение

Многие женщины тратят тысячи на походы к косметологам, чтобы продлить молодость. Однако некоторые продукты могут справиться с этой задачей гораздо эффективнее. Диетолог-нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина назвала Ura.ru список чудо-продуктов, которые помогут замедлить старение.

Как отметила специалист, основу рациона должны составлять растительные продукты, среди которых выделяются ягоды (особенно черника), орехи (грецкие, миндаль), зелень и листовые овощи (шпинат, капуста, петрушка). Особую ценность в борьбе с признаками старения также представляют авокадо, помидоры, свекла, лимон, имбирь, темный шоколад и какао.

Жирная рыба (лосось, скумбрия) и натуральное сливочное масло тоже полезны, но требуют умеренного потребления. Важным фактором долголетия является отказ от сахара, вызывающего гликацию сосудов, подчеркнула Никитина.