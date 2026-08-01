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Хлопок подойдет не всем. Как выбор постельного белья влияет на здоровье

Врач Мухина: выбор постельного белья напрямую влияет на здоровье кожи и волос

H. Schmidt-Roeger/blickwinkel
Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/www.globallookpress.com

Материал, из которого сделано постельное белье, влияет на состояние кожи и волос. Даже хлопок способен вызвать раздражение. Об этом дерматолог-косметолог, диетолог, инфекционист Марият Мухина сообщила 360.ru.

Как материал постельного белья влияет на кожу

«Выбор постельного белья влияет на здоровье кожи и волос и напрямую, так как физиология и биохимия кожи непосредственно зависят от физических свойств ткани», — заявила она.

Alfred Schauhuber/imageBROKER.com
Фото: Alfred Schauhuber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Материал влияет на водный баланс поверхности кожи. Собеседница 360.ru объяснила, что эпидермальный барьер поддерживается гидролипидной пленкой из кожного сала и керамидов.

Во время сна чешуйки эпидермиса могут зацепиться за постельное белье. Это изменит характер испарения влаги с кожных покровов в зависимости от гигроскопичности материала.

Ткани с высокой гигроскопичностью — хлопок, лен — хорошо удерживают влагу на коже, но, если кожа чувствительная, она может отреагировать раздражением.

Марият Мухина

Дерматолог-косметолог, диетолог, инфекционист

Микробиом поверхности тела, по информации специалиста, тоже чувствителен к ткани. Если она плохо «дышит», на коже может развиваться анаэробная флора.

«Ткань, которая легко высушивается и обладает воздухопроводимостью, поддерживает стабильный микробный баланс на коже из дружественной флоры», — заявила она.

Ingram Images/Global Look Press
Фото: Ingram Images/Global Look Press/www.globallookpress.com

Мухина не исключила такой фактор, как механическое воздействие. Сорт ткани определяет степень трения о кожу. Чем она нежнее, тем меньше микроповреждений и ниже воспалительный каскад.

Состав постельного белья: какое выбрать

У каждого материала свои особенности. Собеседница 360.ru назвала четыре вида ткани для постельного белья.

Сорт ткани в целом влияет на то, будет ли кожа подвергаться стрессу. Поэтому важно выбирать постельное белье, исходя из индивидуальных особенностей.