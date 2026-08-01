Хлопок подойдет не всем. Как выбор постельного белья влияет на здоровье
Врач Мухина: выбор постельного белья напрямую влияет на здоровье кожи и волос
Материал, из которого сделано постельное белье, влияет на состояние кожи и волос. Даже хлопок способен вызвать раздражение. Об этом дерматолог-косметолог, диетолог, инфекционист Марият Мухина сообщила 360.ru.
Как материал постельного белья влияет на кожу
«Выбор постельного белья влияет на здоровье кожи и волос и напрямую, так как физиология и биохимия кожи непосредственно зависят от физических свойств ткани», — заявила она.
Материал влияет на водный баланс поверхности кожи. Собеседница 360.ru объяснила, что эпидермальный барьер поддерживается гидролипидной пленкой из кожного сала и керамидов.
Во время сна чешуйки эпидермиса могут зацепиться за постельное белье. Это изменит характер испарения влаги с кожных покровов в зависимости от гигроскопичности материала.
Ткани с высокой гигроскопичностью — хлопок, лен — хорошо удерживают влагу на коже, но, если кожа чувствительная, она может отреагировать раздражением.
Марият Мухина
Дерматолог-косметолог, диетолог, инфекционист
Микробиом поверхности тела, по информации специалиста, тоже чувствителен к ткани. Если она плохо «дышит», на коже может развиваться анаэробная флора.
«Ткань, которая легко высушивается и обладает воздухопроводимостью, поддерживает стабильный микробный баланс на коже из дружественной флоры», — заявила она.
Мухина не исключила такой фактор, как механическое воздействие. Сорт ткани определяет степень трения о кожу. Чем она нежнее, тем меньше микроповреждений и ниже воспалительный каскад.
Состав постельного белья: какое выбрать
У каждого материала свои особенности. Собеседница 360.ru назвала четыре вида ткани для постельного белья.
- Хлопок. Натуральный материал, который хорошо «дышит», абсорбирует влагу и быстро ее отдает, снижает локальные микроповреждения чешуек и подходит людям с чувствительной кожей. Лучше выбирать длинноволокнистый и гладкий сатин с равномерной текстурой.
- Лен. Имеет наивысшую прочность и хорошую терморегуляцию. Лучше, чем другие материалы, отводит влагу, меньше прилипает к коже, дает чувство прохлады по ночам. Подходит людям с жирной кожей, не склонной к раздражению.
- Бамбук или эковолокна с высокой воздухопроницаемостью. Обладают естественными антибактериальными свойствами и мягкостью. Однако многое зависит от качества сырья, технологии обработки и состава.
- Шелк. Мягкий и гладкий, но капризный в уходе. Сделан из нити животного происхождения, которая содержит гликокозидные и белковые компоненты — серицин и фиброин, — обладающие мощным косметическим влиянием на волосы, несколько замедляет развитие возрастных изменений кожи.
Сорт ткани в целом влияет на то, будет ли кожа подвергаться стрессу. Поэтому важно выбирать постельное белье, исходя из индивидуальных особенностей.