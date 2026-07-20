Дизайнер интерьера Боровская назвала выбор текстиля из синтетики одной из главных ошибок в обустройстве спальни

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская в интервью радио Sputnik рассказала о частых ошибках, которые могут превратить спальню в сауну в летний период. По словам эксперта, многие упускают из виду гигроскопичность текстиля.

«В погоне за визуальной роскошью многие выбирают плотные синтетические портьеры, тяжелые бархатные покрывала и постельное белье с добавлением полиэстера. В жару такие материалы работают как термос, накапливая тепло от вашего тела и не позволяя коже дышать», — объяснила она.

Вместо этого дизайнер рекомендует использовать натуральные материалы, такие как лен, хлопок или шелк. Еще одна распространенная ошибка — неправильная расстановка мебели, которая блокирует циркуляцию воздуха. Боровская советует проектировать пространство так, чтобы воздушные массы могли свободно огибать мебель.

Также эксперт затронула проблему неправильного использования оконных штор. Темные ткани, популярные благодаря своей способности блокировать свет, обладают высокой теплоемкостью и могут нагревать комнату. Вместо них Боровская рекомендует использовать светлые ткани или рулонные шторы с термоотражающим покрытием.

Кроме того, дизайнер отметила важность выбора правильного освещения и электроники. Устаревшие или неподходящие лампы, а также телевизоры и зарядные устройства в режиме ожидания могут генерировать лишнее тепло. Боровская рекомендует использовать светодиодные источники света с низкой теплоотдачей и продуманные сценарии, которые обесточивают зону сна на ночь.

Наконец, выбор отделочных материалов, которые лишают помещение способности дышать, также является распространенной ошибкой. Боровская советует использовать натуральные или современные проницаемые материалы, такие как бумажные или текстильные обои, деревянная доска, пробка или качественная минеральная штукатурка.