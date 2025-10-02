«Хирургия уродует девушку». Хамзаев объяснил свои слова о пластических операциях без показаний
Депутат Хамзаев: необходимо строго контролировать пластическую хирургию
В Госдуме якобы предложили запретить пластические операции без медицинских показаний. Руководитель проекта «Трезвая Россия», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев опроверг информацию о том, что в ГД обсуждают запрет. В эфире 360.ru депутат пояснил, что имел в виду другое. Но без ограничений все же не обойтись.
Назад к здравому смыслу
Парламентарий отметил, что многие граждане разделяют его обеспокоенность влиянием искусственных стандартов красоты.
За последние два дня многие мои знакомые из Омска, с Дальнего Востока и других регионов пишут и говорят, что в целом поддерживают такую позицию. Что девушки и так прекрасны, и не надо им создавать эти ложные образы, когда она становится жертвой чьего-то скальпеля только потому, что ей кажется, что у нее неправильные формы.
Султан Хамзаев
Депутат призвал молодых девушек не разрушать свое здоровье ради искусственной красоты. Он предложил естественные и безопасные способы совершенствования внешности, которые, по его мнению, гораздо эффективнее хирургического вмешательства.
«Не губите и не уничтожайте собственное здоровье, потому что все то, что делают сегодня пластические хирурги, губит ваш организм. Хирургия уродует девушку. Я призываю девушек оставаться в природной красоте. Хотите изменить свой организм? Занимайтесь спортом, правильно питайтесь. Хороший сон тоже в помощь», — посоветовал депутат.
Жесткий контроль
Парламентарий высказался за введение строгих образовательных требований для доступа к пластической хирургии. Особое внимание депутат уделил защите несовершеннолетних от необдуманных решений и предложил ввести обязательное разрешение родителей для молодых людей, идущих на операцию.
«Я принципиально убежден, что к пластической хирургии должны быть допущены только люди с высшим образованием. Проведение таких операций, особенно у лиц, не достигших 18 лет, должны быть только с разрешения родителей», — заявил Хамзаев.
Напоследок депутат резко раскритиковал современную тенденцию к унификации внешности. Он обратил внимание на опасность потери индивидуальности.
Вы посмотрите на отдельные виды, когда все девушки становятся однотипными. Одинаковые носы, одинаковые скулы, одинаковые лбы, одинаковые лица. Уже различить даже не можем.
