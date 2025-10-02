«Хирургия уродует девушку». Хамзаев объяснил свои слова о пластических операциях без показаний

В Госдуме якобы предложили запретить пластические операции без медицинских показаний. Руководитель проекта «Трезвая Россия», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев опроверг информацию о том, что в ГД обсуждают запрет. В эфире 360.ru депутат пояснил, что имел в виду другое. Но без ограничений все же не обойтись.

За последние два дня многие мои знакомые из Омска, с Дальнего Востока и других регионов пишут и говорят, что в целом поддерживают такую позицию. Что девушки и так прекрасны, и не надо им создавать эти ложные образы, когда она становится жертвой чьего-то скальпеля только потому, что ей кажется, что у нее неправильные формы.

Депутат призвал молодых девушек не разрушать свое здоровье ради искусственной красоты. Он предложил естественные и безопасные способы совершенствования внешности, которые, по его мнению, гораздо эффективнее хирургического вмешательства.

«Не губите и не уничтожайте собственное здоровье, потому что все то, что делают сегодня пластические хирурги, губит ваш организм. Хирургия уродует девушку. Я призываю девушек оставаться в природной красоте. Хотите изменить свой организм? Занимайтесь спортом, правильно питайтесь. Хороший сон тоже в помощь», — посоветовал депутат.

Жесткий контроль

Парламентарий высказался за введение строгих образовательных требований для доступа к пластической хирургии. Особое внимание депутат уделил защите несовершеннолетних от необдуманных решений и предложил ввести обязательное разрешение родителей для молодых людей, идущих на операцию.

«Я принципиально убежден, что к пластической хирургии должны быть допущены только люди с высшим образованием. Проведение таких операций, особенно у лиц, не достигших 18 лет, должны быть только с разрешения родителей», — заявил Хамзаев.

Напоследок депутат резко раскритиковал современную тенденцию к унификации внешности. Он обратил внимание на опасность потери индивидуальности.