Врач Алексанян заявил, что настойчивость и давление пластического хирурга — повод задуматься о смене специалиста

Пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с NEWS.ru заявил, что давление врача перед операцией — это повод задуматься о смене специалиста. По его словам, пластическая операция — личное решение, которое должно быть принято без спешки.

Алексанян подчеркнул, что пациенту стоит насторожиться, если доктор не заинтересован в его желаниях по изменению внешности, обещает нереалистичные результаты, не обсуждает риски и осложнения, а также отказывается показывать фотографии «до» и «после» других пациентов. Эти признаки должны заставить пациента отказаться от услуг такого специалиста, подчеркнул врач.

Ранее хирург Роман Рыжих предупредил о рисках модной среди подростков «улыбки Джокера». Он отметил, что процедура может привести к шрамам, проблемам с речью и подтеканию слюны.