31 марта 2025 20:57 Кровавый кашель, который не лечат антибиотики. Россию накрыл «неизвестный вирус»? Профессор Чумаков прокомментировал сообщения о «неизвестном вирусе» 0 0 0 Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua / www.globallookpress.com Здоровье

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В СМИ продолжается бурное обсуждение «неизвестного вируса» в России. Симптоматика такая: болезнь начинается с ломоты в теле, затем поднимается высокая температура, вплоть до 39 градусов, возникает сильный кашель с кровью. Что еще известно и как отреагировал Роспотребнадзор — в материале 360.ru.

Вирус, вызывающий кашель с кровью Первым о «неизвестном» вирусе написал телеграм-канал Shot. По информации журналистов, у всех заболевших наблюдались одинаковые симптомы: ломота в теле и слабость, через несколько дней поднималась высокая температура, которая держалась пару недель. Постельный режим дополнялся сильным и продолжительным кашлем, он сохранялся даже после курса антибиотиков. При отхаркивании пациенты замечали кровь. Тесты на COVID-19 и грипп у больных были отрицательными. Shot сообщил со ссылкой на одну из пациенток, что врачи отмечали «много случаев заражения странным вирусом», но определить его природу его не могли. В заключении медики якобы писали: «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ». Само собой, никакой достоверной статистики о заболеваемости нет. Однако новость о новом вирусе наделала шума, поэтому эксперты ее прокомментировали.

Фото: Philip Dulian/dpa / www.globallookpress.com

Кровавый кашель — что за симптом? Кровавый, или кровяной кашель, кровохарканье обычно сопровождает инфекционные заболевания дыхательной системы, например бронхиты или пневмонии. Если кашель с кровью присутствует одновременно с отделением мокроты с прожилками и сгустками крови, это может говорить о серьезном заболевании: к примеру, туберкулез легких и его осложнения вызывает разрушение легочной ткани. Иногда причиной кровохарканья могут быть гельминты, в частности аскариды. При миграции паразиты повреждают мелкие сосуды. Кроме того, кровавый кашель может быть симптомом бронхоэктазы — необратимого расширения бронхов и бронхиол.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Что говорят о «новом вирусе» эксперты Есть предположения, что речь идет о все той же микоплазменной пневмонии, вспышку которой зафиксировали в декабре 2024 года. Зампред и академик РАН Геннадий Онищенко заметил, что симптоматика может быть индивидуальной особенностью или осложнением от другого заболевания. С коллегой согласился главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Интересно Микоплазменная пневмония — инфекционное заболевание легких, вызванное бактерией Mycoplasma pneumoniae. Этот возбудитель относится к категории «атипичных» патогенов, поскольку провоцирует симптомы, отличающиеся от классической пневмонии. Заболевание чаще встречается у детей, подростков и людей до 40 лет, особенно в условиях скученности. Mycoplasma pneumoniae передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании или тесном контакте с зараженным. Бактерия поражает слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая воспаление. Инкубационный период длится одну-четыре недели, что объясняет постепенное развитие симптомов. Микоплазменная пневмония — инфекционное заболевание легких, вызванное бактерией Mycoplasma pneumoniae. Этот возбудитель относится к категории «атипичных» патогенов, поскольку провоцирует симптомы, отличающиеся от классической пневмонии. Заболевание чаще встречается у детей, подростков и людей до 40 лет, особенно в условиях скученности. Mycoplasma pneumoniae передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании или тесном контакте с зараженным. Бактерия поражает слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая воспаление. Инкубационный период длится одну-четыре недели, что объясняет постепенное развитие симптомов.

«У всех заболевания протекают по-разному, если это какой-то вирусный штамм или грипп. Может быть что угодно: новый вирус, старый, который начал давать такие осложнения. Можно гадать на кофейной гуще сколько угодно. Разновидности гриппа тоже дают немного разную картину: бывают вирулентные и менее вирулентные штаммы, которые проявляются менее заметнее. В этом сезоне вот такая форма», — пояснил доктор биологических наук в разговоре с 360.ru. Он также подчеркнул, что сегодня нет сложностей с определением нового вируса. «Если Роспотребнадзор предупредил, что нового вируса нет, значит, они уже это выяснили, провели соответствующие исследования», — добавил Чумаков.

Фото: Sergey Petrov/news.ru / www.globallookpress.com

Реакция Роспотребнадзора Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека задала вопросы Shot, раз он первым распространил информацию о «неизвестном вирусе». Вот что ответили журналисты: На момент публикации редакция знала о двух случаях в Москве и области, после публикации стало известно о еще трех;

Конкретных дат заражения нет;

Редакция не называла вирус «новым», лишь «неизвестным». Позднее выяснилось, что всем людям, общавшимся с Shot, поставили диагноз «микоплазменная пневмония». «Официальный ответ редакции подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно, вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период», — уточнили в ведомстве.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Меры профилактики Тем не менее Чумаков напомнил о простейших гигиенических мерах, которые следует соблюдать в периоды вспышек вирусных заболеваний: Избегайте людных мест;

Меньше контактируйте с теми, у кого проявились симптомы вируса;

Носите защитные маски;

Мойте руки чаще.

Я скажу банальные вещи. Но многое зависит от состояния организма. Всегда нужно хорошо питаться, потреблять нужное количество витаминов, которое повышает устойчивость иммунитета к инфекциям. Петр Чумаков

Он напомнил, что иногда вируса просто не избежать из-за особенностей организма. «Одни никогда не болеют, а другие заболевают, стоит на них чихнуть один раз», — заметил профессор. Чумаков также посоветовал обратить особенное внимание на свое здоровье пожилым людям после 70 лет с осложнениями от различных болезней или дыхательной недостаточностью.