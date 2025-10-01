Сегодня 15:49 Ген ожирения. Почему детей нельзя перекармливать Врач-диетолог Белоусова: ожирение у девочек может привести к бесплодию и раку 0 0 0 Фото: West Coast Surfer/moodboard / www.globallookpress.com Эксклюзив

Специалисты Пензенского государственного университета создали новое приложение для выявления ожирения у детей на ранних стадиях. Разработка поможет педиатрам глубже понять причины проблемы и позволит принимать меры, которые предотвратят развитие различных заболеваний во взрослом возрасте. В чем главная опасность детского ожирения и к чему оно может привести — в материале 360.ru.

В чем польза программы для раннего выявления ожирения К 2030 году ожидается, что ожирение станет глобальной проблемой. Этот прогноз, сделанный достаточно давно, остается актуальным и для России, рассказала в беседе с 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. «Программа, на мой взгляд, она хорошая. Тем более, что это неплохой психологический ход, потому что мы же любим сейчас разные компьютерные исследования, тесты. И если нам компьютер говорит, что есть опасность, то люди этому доверяют», — отметила специалист. Если в семье кто-то из родителей или родственников страдает лишним весом, ребенок может быть предрасположен к нему. Это связано с типом обмена веществ. Поэтому важно уже с раннего возраста задуматься о профилактике.

То есть ни в коем случае не надо перекармливать ребенка, надо следить за его питанием, особенно в тот момент, когда он самостоятельно себе может покупать какую-то еду. Анна Белоусова врач-диетолог, нутрициолог

Важно с детства приучать ребенка к здоровому питанию. Можно делать это с помощью сказок, полуправды, наглядного примера. Говорить «ешь это, потому что полезно» и «не ешь то, потому что вредно» бесполезно. Ребенок в три или пять лет этого не поймет. Ему нужно показать и объяснить, почему определенные продукты вредны. «Положите зуб в кока-колу и через две недели покажите, что он растворился. И очень важно взрослым, склонным к лишнему весу, следить за питанием собственных детей, потому можно говорить о том, что ген ожирения есть», — пояснила нутрициолог.

Чем опасно детское ожирение? Опасность здесь не только в том, что ребенок может столкнуться с неприятными взглядами на улице. Дело в том, что он уже социализирован — ходит в детский сад и школу, где дети могут быть жестокими, отметила Белоусова.

Они не любят отличающихся от себя, не любят толстых детей. И вот это может заложить ребенку психологическую травму на всю оставшуюся жизнь, которая его будет сопровождать — в плане мироощущения, самовосприятия, дальнейшей карьеры, секса. Дразнилки в школе создают взрослым психологическую поломку. Анна Белоусова врач-диетолог, нутрициолог

Важно думать не только о том, чтобы порадовать ребенка вкусным угощением, но и о том, что будет через несколько дней, когда после проведенных выходных у бабушки он пойдет в школу, его могут дразнить. «Детский возраст — очень тонкая эмоциональная и психологическая сфера», — подчеркнула врач-диетолог. Кроме того, речь идет о нарушении углеводного обмена. Из-за этого может развиться инсулинорезистентность, которая, в свою очередь, может привести к сахарному диабету, причем как второго, так и первого типа. Другие проблемы, связанные с ожирением, обычно возникают у людей постарше. «У девочек ожирение, безусловно, приводит к проблемам с менструальным циклом, с деторождением. То есть, в общем-то, когда мы раскармливаем девочку, то устраиваем девушке и молодой женщине кучу проблем с точки зрения эндокринологии и гинекологии. Причем от бесплодия до повышения рисков рака репродуктивной женской системы», — сказала Белоусова.