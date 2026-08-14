«Безумный» мед гималайских пчел с опасными нейротоксинами появился в России

В Россию завезли мед гималайских пчел, вызывающий галлюцинации и обморок

«Безумный» мед с природным нейротоксином завезли в Россию. Продукт можно заказать в интернете, он вызывает удушье, обморок и галлюцинации, сообщил канал «Shot Проверка» .

За 100-грамовую баночку дикого меда гигантских гималайских пчел продавцы просят от восьми тысяч рублей. В рекламе сказано, что мед помогает предотвратить рак, снижает холестерин, повышает потенцию и борется с расстройствами ЖКТ.

Однако врачи утверждают, что вместо обещанного человек рискует получить серьезное отравление, которое сопровождается повышением давления, тошнотой, рвотой и головокружением. Также могут возникнуть проблемы с дыханием и потеря сознания. В тяжелых случаях — судороги и сбои сердечного ритма.

«Причина — граянотоксины, содержащиеся в некоторых видах рододендрона, из нектара которого пчелы делают „безумный“ мед», — отметили авторы канала.

В России сообщений об отравлениях нет, а за границей медики зафиксировали более тысячи случаев.

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