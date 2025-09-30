Фейк: в России медсестры ходят по квартирам и делают смертельные прививки пенсионерам

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о «смертельных» прививках для пенсионеров. Неизвестные под видом медсестер якобы ходят по квартирам и предлагают пожилым людям бесплатную вакцинацию, после которой те умирают через один-два дня. В ситуации разобрался 360.ru.

Спустя пару дней после вакцинации пожилые люди умирают. Рассказчик приводит множество подробностей по поводу того, какие последствия проявлялись у некоторых «жертв».

В соцсетях и мессенджерах активно распространяется ролик с видеозаписью врача в маске. Мужчина предупреждает знакомых и клиентов о том, что медсестры ходят по квартирам и прививают пенсионеров.

Правда

На самом деле вся история является старым фейком, который в несколько волн уже появлялся в разных регионах России. Сейчас такие сообщения нашли распространение в Омской области.

В связи с этим, министерство здравоохранения Омской области оперативно прокомментировало ситуацию, отметив, что вся информация является ложной. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники омских лечебных учреждений не проводят поквартирные обходы с целью вакцинации. Прививки проводятся только в медицинских учреждениях, и никакие сотрудники здравоохранения не имеют права приходить домой для этой процедуры.

Также в региональном минздраве посоветовали немедленно обращаться в правоохранительные органы, если к вам или к вашим близким пришли люди, представляющиеся медицинскими работниками без подтверждения статуса соответствующими документами.

В апреле 2025 года это сообщение распространялось в Татарстане. Минздрав республики также опроверг фейк.

В ведомстве уточнили, что в Татарстане вакцинация на дому не проводится. Прививку могут сделать при отсутствии противопоказаний, после осмотра врача и только в медучреждениях первичного звена. Граждан же призвали критично относиться к информации из соцсетей и мессенджеров и использовать только официальные источники.

При этом стоит отметить: ближе к концу видео рассказчик говорит, будто многие его знакомые сказали, что с декабря уже выйдут, а некто «Сергей Коржик с 1 декабря возьмет абонемент и будет ходить». Исходя из датировки, можно сделать вывод, что запись уж точно не новая и, возможно, относится к периоду пандемии. На то, что это фейк, может указывать и «универсальность» записи, так как мужчина не называет точных названий местности, только сетует, что не думал, что на его родине будет происходить «геноцид».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.