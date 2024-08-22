«Это очень важно учитывать». Россиянам рассказали, как покупать БАД

Чудодейственных результатов от приема биологически активных добавок ждать не стоит, а в худшем случае они могут даже нанести организму вред. О том, как правильно выбрать БАД и не столкнуться с подделкой, 360.ru рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко.

БАД могут помочь с проблемами

Она прокомментировала новость о том, что Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД, в которых содержались запрещенные вещества. По ее словам, некоторые производители обещают клиентам мгновенный результат, поэтому подмешивают в продукцию вредные добавки.

«Это [БАД] для снижения веса, для похудения. Вот в них могут недобросовестные производители положить что-то, что ускорит некий эффект мимолетный, но [он] не повлияет никаким образом на первопричину», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что не все БАД приносят вред, но при выборе стоит обращаться к специалистам. Диетолог уточнила, что врачи могут только рекомендовать такие препараты, но не имеют возможности выписывать их, как это происходит с обычными лекарствами.

«Есть биологически активные добавки, которые помогают, но не решают все проблемы. Например, биологически активные добавки, которые содержат железо», — указала она.

Лазуренко обратила внимание, что даже в случае с железом важно понимать, какие именно БАД необходимы пациенту, также какая причина вызвала состояние анемии.

«Если есть выраженная железодефицитная анемия, то эта биологически активная добавка не поможет решить проблемы, потому что железодефицитное состояние — это верхушка айсберга», — указала она.

Биологически активные добавки могут лишь помочь с какими-то проблемами, но не решат их полностью, констатировала диетолог. Она напомнила, что добавки только усиливают нутритивную плотность той еды, которая есть в рационе у человека, и не более того.

«Самостоятельно разобраться в сложностях химической структуры препарата довольно сложно бывает. У нас в стране все, что касается БАД, это такая сложная, непрописанная до конца тема, поэтому у нас „кто в лес, кто по дрова“», — рассказала специалист.

Где покупать

Если врач одобрил БАД, то его лучше покупать у официальных дистрибьютеров, чтобы оградить себя от риска столкнуться с подделкой.

«Есть сайты конкретного производителя. На этих сайтах можно посмотреть всю информационную базу и технологические характеристики, указывающие на качество продукции. Какое сырье, откуда это сырье, где производилось», — отметила Лазуренко.

Можно покупать добавки и на маркетплейсах, но здесь необходимо проявлять осторожность. Обычно цены там ниже, но есть риск взять подделку.

«Вы должны обращать внимание на то, как эта баночка выглядит. Если вы точно знаете, как она выглядит, вы точно сразу найдете отличия, потому что этикетки — одно, а качество стеклянной бутылки, крышки, пломбы, которые защищают внутри препарат, тоже нужно глазками проверять, осмотреть», — объяснила врач.

Она добавила, что в аптеки сейчас стали завозить все больше БАД, но зачастую среди них сложно найти именно то, что нужно. По этой причине многие люди обращаются к маркетплейсам. При покупке товара в онлайн-магазинах диетолог посоветовала обращать внимание на текст этикетки, особенно на состав.

«Там через запятую указаны все ингредиенты, это очень важно. Там есть технологические характеристики, которые гарантируют качество продукта, GMP-технологии и так далее. Это очень важно учитывать», — подчеркнула она.

Также специалист призвала не покупать добавки просто так, без консультаций с врачом.

«Нужно беречь себя и выбирать только то, что может помочь со своим лечащим врачом, не заниматься самолечением», — заключила она.

Ранее Роскачество обнаружило на маркетплейсах 60 тысяч БАД, продававшихся без свидетельства о государственной регистрации. Также в некоторых товарах обнаружили наркотические вещества.