Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД

Роскачество выявило более 400 биологически активных добавок на маркетплейсах, содержащих запрещенные вещества, такие как листья коки, которые входят в список наркотических средств, а также перец опьяняющий (кава-кава) и некоторые рецептурные препараты. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе организации.

Всего в ходе проверки удалось обнаружить более 400 товаров, содержащих запрещенные для использования в БАД вещества: якорцы стелящиеся (tribulus terestis) — лекарственное средство, эфедра — рецептурный препарат, кава-кава (перец опьяняющий) и входящие в список наркотических средств и психотропных веществ листья коки.

За продажу листьев предусмотрена уголовная ответственность по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Кроме того, продажа кава-кава также может повлечь уголовную ответственность по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта».

Роскачество выяснило, что более 60 тысяч БАД продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации. После проверки организация направила информацию о выявленных нарушениях в адрес маркетплейсов. Несколько карточек товаров позже убрали с сайтов двух крупных онлайн-магазинов.

Ранее Роскачество проверило отечественных производителей меда и обнаружили признаки фальсификации.