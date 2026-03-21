Эндокринолог Петрова: спорт и питание помогут предотвратить сахарный диабет

Здоровье

Здравоохранение

Болезни

Врачи

Женщины

Россия

Диабет

Сахарный диабет в России может превратиться в эпидемию, сейчас в стране порядка 5,5 миллиона больных. Заболевание «помолодело», диабет диагностируют даже у детей. С чем это связано, кто в группе риска и какие есть меры профилактики — в материале 360.ru.

Диабет в России: угроза эпидемии На расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова выразила озабоченность, что сахарный диабет в стране набирает обороты. «Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, вызывают у нас серьезное беспокойство. Во многом это связано, в том числе с поведением, с привычками по питанию, с потреблением тех или иных продуктов», — отметила Голикова.

Фото: РИА «Новости»

Врач-эндокринолог, нутрициолог и основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова на стриме 360.ru сообщила, что сахарным диабетом болеет каждый 15-й россиянин, и за последние 20 лет количество заболевших увеличилось в два раза. «Это колоссальная цифра. На самом деле причина носит комплексный характер. Это, безусловно, фастфуд, сидячий образ жизни, малоподвижный образ жизни, но, ко всему прочему, это и связано с плохим сном, высоким уровнем тревожности, повышением кортизола. Это состояние преддиабета», — пояснила эндокринолог. Петрова пояснила, почему про эпидемию в России заговорили только сейчас, американцы и европейцы забили тревогу гораздо раньше. Масштабы распространения заболевания диабетом второго типа дошли до страны значительно позднее, потому что россияне гораздо позже познакомились с фастфудом и стали вести сидячий образ жизни.

Фото: РИА «Новости»

Беременные с диабетом в Подмосковье: мониторинг глюкозы Сахарный диабет вносит колоссальные изменения в образ жизни, а особенно при беременности, отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Он рассказал, как в регионе помогают будущим матерям, страдающим от этого заболевания. «Важно, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу. В Московской области беременные женщины с сахарным диабетом обеспечиваются системой непрерывного мониторинга глюкозы», — отметил подмосковный министр.

Фото: Ute Grabowsky/photothek.net via / www.globallookpress.com

Получить устройство могут пациентки с сахарным диабетом первого и второго типа, а также беременные с моногенными формами сахарного диабета и гестационным сахарным диабетом. Система позволяет отслеживать уровень глюкозы круглосуточно в режиме реального времени. Всего с начала года в Московской области такое устройство получили почти 1,4 тысячи женщин, его выдают по решению врачебной комиссии.

Группа риска и как в ней не оказаться По словам врача-эндокринолога, заболеть сахарным диабетом может любой человек, но выше всего опасность для тех, у кого в семье есть прецедент. «Если у человека есть в семье больные сахарным диабетом, то это означает, что вероятность, что он может заболеть, стремится к почти 50%, порядка 40%. То есть это означает, что в группе здоровых абсолютно людей, не имеющих родственников, которые болеют сахарным диабетом, не защищены от этой болезни», — отметила Петрова.

Фото: Jörg Carstensen/dpa / www.globallookpress.com

Врач отметила, что диабет «молодеет». Если раньше сахарный диабет считали заболеванием людей старше 45 лет, теперь его диагностируют и у 35-летних. Более того, в России начали выявлять детский сахарный диабет второго типа. В 2024 году выявлено более 8000 детей с диагнозом сахарный диабет, сообщила Петрова.

Эксперт подчеркнула, что все «схлопывается» на образе жизни, обязательной составляющей которого является качественный спорт, регулярное питание, ментальное здоровье и управление стрессом.