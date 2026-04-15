Донорство крови в Подмосковье: что нужно знать — инструкция для новичков Кардиолог Прокофьев: донорство крови не должно ухудшать здоровье

В Московской области донорство осуществляется в учреждениях Службы крови и на выездных акциях. Процедура добровольная, но всегда требует от желающих помочь другим соответствия определенным критериям и подготовки. Как стать донором и какие меры поддержки предоставляют в регионе — в материале 360.ru.

Сколько доноров крови в Подмосковье По данным на 14 апреля, с начала года в Московской области более четырех тысяч человек впервые стали донорами крови и ее компонентов. «Важно, что значительная часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе, основываясь на осознанном желании помогать другим», — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин. В 2025 году в регионе донорами стали более 60 тысяч человек, что почти на 2,2 тысячи больше, чем в 2024-м. Чаще всего кровь сдают жители 36-50 лет.

Фото: Медиасток.рф

Где можно сдать кровь в Подмосковье Московский областной центр крови — ведущее учреждение службы крови в регионе. Он работает ежедневно с 08:00 до 14:00. Сдать биоматериал можно в филиалах центра: Воскресенск, Больничный проезд, дом 5. График работы: понедельник — суббота, с 08:00 до 13:00;

Орехово-Зуево, улица Барышникова, дом 13/5. График работы: понедельник–пятница, с 08:00 до 13:00, каждая последняя суббота месяца — донорская;

Подольск, улица Кирова, дом 9. График работы: понедельник–пятница, с 08:00 до 13:00, каждая последняя суббота месяца — донорская;

Щелково, улица Новая Фабрика, дом 8. График работы: понедельник — суббота, с 08:00 до 13:00;

Наро-Фоминск, улица Школьная, дом 1. График работы: вторник — пятница, с 08:00 до 13:00. Полный список учреждений Службы крови Подмосковья можно найти на сайте yadonor.ru в разделе «Где сдать кровь?». По итогу 2025 года самыми популярными центрами забора крови в регионе стали Московский областной центр и его подразделения в Щелкове, Подольске, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Топ-3 отделений переливания крови — Люберецкое, Сергиево-Посадское и Раменское.

Меры поддержки доноров Донорам крови и ее компонентов полагается денежная компенсация на питание в размере 5% от МРОТ, установленного в субъекте. Также предоставляется справка для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты. Размер денежных выплат за сдачу крови и ее компонентов: за донацию крови — 8% от действующей величины прожиточного минимума субъекта;

за донацию плазмы — 15% от действующей величины МРОТ;

за одну донацию тромбоцитов — 35% от действующей величины МРОТ. Платят за сдачу крови или ее компонентов, если у донора редкий фенотип. В случае сдачи за плату компенсацию на питание не предоставляют. Донации за деньги не учитываются при определении возможности награждения знаком «Почетный донор России».

С 2026 года доноры Подмосковья получают ежегодную выплату в увеличенном размере. Ее проиндексировали на 4% — до 19 497 рублей. «В нашем регионе статус почетного донора имеют более 27 тысяч человек. Поддержка доноров — это не только проявление благодарности за их самоотверженность, но и стимул для других жителей региона стать донорами. В этом году они получат ежегодную выплату на общую сумму свыше 526 миллионов рублей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. Стать донором может любой житель региона старше 18 лет, который прошел специальное медицинское обследование и не имеет противопоказаний.

Кто может стать Почетным донором России Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждают жителей, сдавших безвозмездно: цельную кровь 40 и более раз;

плазму 60 и более раз;

цельную кровь 25 и более раз и плазму в общем количестве 40;

цельную кровь менее 25 и плазму в общем количестве 60.

Меры соцподдержки Почетным донорам России Ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года.

Внеочередное оказание медицинской помощи в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

Ежегодная денежная выплата, ежегодно индексируемая и изменяемая с учетом роста инфляции.

Дополнительные меры соцподдержки Почетным донорам в Подмосковье В Московской области Почетным донорам предоставляют бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по социальной карте жителя региона. Лицам, получающим пенсию, положена ежемесячные денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг и денежная выплата. По социальной карте жителя Подмосковья полагается бесплатный проезд в пригородных электричках (кроме скорых и скоростных проездов повышенной комфортности). Почетные доноры также бесплатно могут ездить на автомобильном и наземном электрическом общественном транспорте на регулярных маршрутах городского и пригородного сообщения, а также в метрополитене.

Что нужно знать донору крови Донорство крови — распространенная практика, полезная для здорового организма, рассказал 360.ru врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. «Важно соблюдать ряд правил. Первое — проводится обследование: общий анализ крови, где у донора определяется его исходный уровень гемоглобина, отсутствие воспалительных реакций, системных заболеваний, состояние иммунитета, группа крови, резус. Конечно, анализы, связанные с вирусологией: ВИЧ, гепатит В, гепатит С. Это основное. Иногда просят сделать электрокардиографическое исследование, иногда этот перечень расширяют, если человек сдает плазму крови», — отметил специалист.

Самое важное правило: сдача крови ни в коем случае не должна навредить организму и вызвать каких-либо реакций. «Донорство — благая цель, но получить ухудшение [здоровья] при плановой сдаче крови ни в коем случае нельзя. Поэтому есть ряд правил, которые обязательно должны быть соблюдены», — подчеркнул врач. Необходимо отказаться от алкоголя минимум за 12 часов до сдачи крови и за час — от курения.

Мы всегда рекомендуем за три дня до сдачи крови полностью исключить алкоголь в любом его проявлении, и отказ от курения как минимум в течение 24 часов в первую очередь, чтобы сохранить здоровье донора: при курении существует риск спазма сосудов, нагрузка на легочную систему, которая крайне сопряжена с сердечно-сосудистой системой. В плане алкоголя, безусловно, снятие интоксикации.

За три дня до сдачи крови нужно убрать из рациона жирные продукты. В меню должны быть каши и нежирные виды мяса. «В день сдачи — легкий завтрак. После — полноценное питание с немножко повышенным каллоражем. Особых рекомендаций по питанию на самом деле нет. Ровно так же, как по подготовке. Самое главное, чтобы человек был здоровым на момент сдачи анализа крови, чтобы у него не было никаких системных, вирусных, хронических заболеваний в стадии обострения», — предупредил Прокофьев.

В день сдачи крови однозначно не рекомендуется сильная физическая нагрузка, а после человек может спокойно вернуться к привычному образу жизни. «Главное правило после сдачи — обильный питьевой режим, полтора-два литра воды должно быть обязательно», — посоветовал врач. Он добавил, что негативным фактором для донорства является дефицит массы тела и аллергия. «В сезон обострения, если действительно у человека есть аллергическая реакция в виде конъюнктивита, ринита, дерматита, в крови повышены эозинофилы, аллергик в стадии обострения, он кровь не сдает. Любое заболевание в стадии обострения — исключающая ситуация. Если действительно есть серьезный дефицит, анорексия, истощение, и это выходит за рамки физиологической нормы, то такого пациента не допустят к донорству», — заключил Прокофьев.