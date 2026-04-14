Свыше 4 тысяч жителей Подмосковья впервые стали донорами с начала года

В Подмосковье активно развивается донорское движение. Все желающие сдать биоматериал могут обратиться в Московский областной центр крови или его филиалы.

Стать донором можно и в рамках выездных акций.

«Важно, что значительная часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе, основываясь на осознанном желании помогать другим. С начала этого года в регионе более четырех тысяч человек впервые стали донорами крови и ее компонентов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Кровь и ее компоненты требуются для спасения рожденных ранее срока детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с онкологическими заболеваниями, травмами и ожогами.

Стать донором может любой совершеннолетний человек без противопоказаний после прохождения обследования.

Звание почетного донора присваивают тем, кто сдал кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетал донации.

Московский областной центр крови работает без выходных и без записи на сдачу цельного биоматериала с 8:00 до 14:00 по адресу: город Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

Полный список учреждений Службы крови Московской доступен по ссылке.