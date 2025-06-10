Сегодня 15:15 Десятки россиян покрылись пятнами и волдырями в Турции. Как спастить от фотодерматита Врач Бережанский: у россиян в Турции появились пятна и прыщи из-за фотодерматита 0 0 0 Фото: https://www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Десяткам россиян в Турции пришлось обращаться к медикам из-за так называемой аллергии на солнце. От жары не помог спастись даже солнцезащитный крем. Пострадавшие жалуются на пятна по всему телу, зуд и красноту. Как спастись от ультрафиолета и насладиться летом без вреда для здоровья, разбирался 360.ru.

Аллергия на солнце — миф или реальность? С наступлением лета множество россиян отправились в Турцию. Однако мало кто ожидал, что драгоценные дни отпуска придется проводить в больнице. Особенно много жалоб, по данным Shot, поступает сейчас от отдыхающих в Сиде, Кемере и Анталье, где жара достигает +35…+40 градусов. Десятки туристов говорят об одном и том же — их мучают пятна по телу, прыщи, краснота, сильный зуд, головокружение и слабость. Местные врачи назвали это аллергией на солнце и назначили капельницы. Теперь отдыхающим приходится избегать особенно жарких часов и не выходить на солнце с 12:00 до 15:00. Также все обмазываются защитными кремами, правда, толку от них не очень много. Естественно, без шляпы днем тоже никто не выходит.

Фото: РИА «Новости»

Доктор медицинских наук доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета врач-педиатр Морозовской больницы Павел Бережанский в беседе с 360.ru объяснил, что в действительности так называемой «аллергии на солнце» в традиционном понимании не существует. «На самом деле это фотодерматит, он встречается очень часто», — указал специалист. Ультрафиолетовое излучение солнца делится на несколько разных лучей. В зависимости от длины волны они проникают в дерму и эпидерму кожи. Организм каждого человека реагирует на излучение индивидуально, особенно реакция зависит от возраста. Например, у детей кожа очень быстро отслаивается, поэтому они быстрее обгорают на солнце. Естественная защита детской кожи оценивается в 10 единиц SPF. Это значит, что без дополнительной защиты ребенок начинает краснеть уже через 10 минут пребывания на открытом солнце. Увеличить это время можно с помощью солнцезащитных кремов, однако важно понимать реальные показатели защиты. Для расчета безопасного времени на солнце существует формула: значение SPF крема умножают на 10 минут. Например, крем с SPF 30 позволяет взрослому находиться на солнце около пяти часов, для ребенка это время сокращается вдвое — два с половиной часа. Что усиливает чувствительность к солнцу? «Фотодерматозы — это защитная реакция организма как раз на это солнышко, которое светит. Если человек принимает антибиотики, антидепрессанты, противоаллергические препараты, <…> то усиливается фотодерматоз», — уточнил Бережанский. Кроме того, человек подвергает себя большой опасности на жаре, если обильно пользуется духами, особенно спиртосодержащими, а также пренебрегает SPF.

Фото: РИА «Новости»

Как защититься от фотодерматита Чтобы избежать фотодерматоза, специалист порекомендовал комплексный подход. Прежде всего нужно использовать солнцезащитные кремы и носить одежду с длинными рукавами — сейчас существует специальная для детей и взрослых с защитой от ультрафиолета. Идеальным дополнением станет шляпа с широкими полями. Также немаловажно следить за питанием. Летом, в период долгих прогулок на улице под солнцем, лучше отказаться от аллергенных продуктов. Помимо этого, врач обратил внимание, что под воздействием тепла ускоряется микроциркуляция крови, а это способствует более быстрому всасыванию аллергенов и может усилить кожные реакции. И такую особенность важно учитывать при отдыхе на море, где многие традиционно любят полакомиться сладкими ягодами и фруктами.

Фото: РИА «Новости»

Смуглые не обгорают? По словам эксперта, восприимчивость к солнечному излучению во многом зависит от типа кожи и физиологических особенностей. «Темный цвет кожи защищает от проникновения ультрафиолетовых лучей. Но здесь есть и проблема. Люди с более темным цветом кожи, например афроамериканцы, или кто живет у нас на Кавказе, полезные вещи от солнца тоже не получают. У них меньше вырабатывается витамина D», — сказал Бережанский. Чаще всего фотодерматоз развивается у людей со светлой чувствительной кожей, особенно рыжеволосых — у них особый тип микроциркуляции. В группе риска также находятся пожилые люди старше 65 лет — из-за возрастного снижения иммунитета, беременные женщины и подростки, так как в периоды гормональной перестройки организма чувствительность к ультрафиолету становится больше.

Фото: РИА «Новости»

Какие болезни могут возникнуть из-за солнца Солнечное воздействие может спровоцировать развитие не только так называемой аллергии, но и очень серьезных заболеваний. «Среди них — системная красная волчанка, миодистрофия, склеродермия, они все стартуют,в большей части у девочек-подростков. Фактором риска старта этих аутоиммунных заболеваний является фотосенсибилизация, то есть долгое нахождение на солнце», — объяснил собеседник 360.ru. Также повышенная чувствительность к ультрафиолету характерна для людей с эндокринными нарушениями, заболеваниями печени и гиповитаминозом, потому что все эти недуги ослабляют защитные функции кожи, заключил Бережанский.