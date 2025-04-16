Хотела 5-й размер, а получила уродство. Что важно знать, идя на пластическую операцию
Юрист Гриценко: в документах на операцию важно прописать конечный результат
Пластическая хирургия — одна из самых сложных областей для медицинских юристов. Зачастую в договорах не прописывают конечный результат процедуры, поэтому отстоять в суде права пациента практически невозможно. Так медюрист Ирина Гриценко прокомментировала 360.ru недавнюю историю, когда москвичке изуродовали грудь вместо увеличения.
Правильные документы
В частной клинике девушке испортили грудь — вместо увеличения с первого по пятый размер москвичка осталась с рубцами, нагноениями и ожогами. И за все это москвичка заплатила 1,5 миллиона рублей. Врачи провели четыре операции, но лучше не стало.
Девушка наняла адвоката и подала заявление на возмещение материального и морального вреда. Клиника деньги возвращать отказалась, от пациентки открестилась.
Медицинский юрист на стриме 360.ru с Еленой Кононовой рассказала, в чем корень зла таких дел. Вся проблема — в правильном оформлении договора на оказание медицинских услуг.
«Когда документы составляются, пациент подписывает эти документы, к сожалению, не всегда фиксируется тот результат, который пациент хочет увидеть. У нас есть два документа, которые это фиксируют. Это договор оказания платных медицинских услуг. И второй — это информированное добровольное согласие, которое мы все подписываем и в государственных учреждениях, и в частных», — пояснила Гриценко.
Юрист отметила, что если в договоре не написано, каким должен быть фактический результат операции, то при рассмотрении дела в суде, истец не сможет доказать, что результат не тот, что ему обещали.
Все обвинения пациента могут разбиться в рамках рассмотрения и ему будет отказано в возбуждении дела.
«Гражданский суд слушает дела на основании фактически письменных доказательств. Свидетельские показания, которые пациент придет и скажет, что „они мне это обещали“, это будет позиция истца, которая будет ровно приравнена к позиции ответчика, который скажет, что „мы ей ничего не обещали“», — пояснила юрист.
Неприятие себя
В беседе с 360.ru Гриценко ответила на вопрос об эстетической стороне операции: как юридически решаются вопросы, когда операция проведена правильно, но пациентке субъективно не понравился конечный результат?
Юрист отметила, что над этой проблемой судебно-медицинские эксперты работают последние 10 лет, пытаясь найти грань между медицинской ошибкой и эстетическим неприятием самого себя пациентом.
«Когда проводят экспертизу, отвечают положительно на три вопроса. Первое, было ли ухудшение состояния здоровья пациента. Второе, имеется ли нарушение или дефект оказания медицинской помощи, то есть что врач действовал не по стандартам, не по критериям оказания медицинской помощи. И третье, имеется ли причинно-следственная связь между действиями врача и ухудшением состояния здоровья пациента. Это вот у нас классическая врачебная ошибка», — отметила Гриценко.
Желающим что-то в себе переделать юрист посоветовала просить у врачей план, по которому они планируют работать. Если с первого раза не получилось достигнуть желаемого результата, то не факт, что второй раз будет удачней.