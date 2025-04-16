Хотела 5-й размер, а получила уродство. Что важно знать, идя на пластическую операцию

Пластическая хирургия — одна из самых сложных областей для медицинских юристов. Зачастую в договорах не прописывают конечный результат процедуры, поэтому отстоять в суде права пациента практически невозможно. Так медюрист Ирина Гриценко прокомментировала 360.ru недавнюю историю, когда москвичке изуродовали грудь вместо увеличения.

Правильные документы

В частной клинике девушке испортили грудь — вместо увеличения с первого по пятый размер москвичка осталась с рубцами, нагноениями и ожогами. И за все это москвичка заплатила 1,5 миллиона рублей. Врачи провели четыре операции, но лучше не стало.

Девушка наняла адвоката и подала заявление на возмещение материального и морального вреда. Клиника деньги возвращать отказалась, от пациентки открестилась.

Медицинский юрист на стриме 360.ru с Еленой Кононовой рассказала, в чем корень зла таких дел. Вся проблема — в правильном оформлении договора на оказание медицинских услуг.

«Когда документы составляются, пациент подписывает эти документы, к сожалению, не всегда фиксируется тот результат, который пациент хочет увидеть. У нас есть два документа, которые это фиксируют. Это договор оказания платных медицинских услуг. И второй — это информированное добровольное согласие, которое мы все подписываем и в государственных учреждениях, и в частных», — пояснила Гриценко.