Сегодня 14:10 Не боится холода и легко передается. Что такое листериоз и чем он опасен Вирусолог Малинникова: листериозу подвержены люди с различным иммунодефицитом 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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В 12 американских штатах выявили случаи листериоза. Двое заболевших скончались, еще 28 человек попали в больницу. Известно, что большинство их них ели готовые мясные и колбасные изделия, которые купили в магазинах. Врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова в беседе с 360.ru рассказала, насколько опасно заболевание и есть ли риск его распространения в России.

Далее — ее прямая речь.

Листериоз — группа заболеваний, которые взывают бактерии листерии, поэтому они так и называются. Они могут попадать [в организм] разными путями. Самое главное, что этому заболеванию больше всего подвержены люди с различным иммунодефицитом. Чаще всего, пожилые, онкобольные, беременные женщины.

Фото: Pxhere

Как распространяется листериоз Заболевания, которые взывает попавшая через желудочно-кишечный тракт листерия, [возникают] чаще всего. Они действительно появляются при употреблении пищевых продуктов, чаще всего — мясных, которые прошли недостаточную термическую обработку. Это могут быть и рыбные продукты, и некоторые молочные, например сыры. В принципе, листерий много в почве и воде. И механизм передачи всегда фекально-оральный. Поэтому она может легко переходить на загрязненные пищевые продукты.

Листерия хорошо себя чувствует при низких температурах, может размножаться, поэтому в холодильнике зараженные продукты это никак не спасает.

Инфекция может передаваться от человека к человеку. В частности, что самое опасное, от беременной женщины — к плоду.

Фото: Pxhere

Листериоз в России В России постоянно идет мониторинг. Мы наблюдаем такое заболевание, но в стране оно довольно редкое, несмотря на распространенность листерий в природе. Уровень заболеваемости — от двух до шести случаев на 10 миллионов человек.

Несмотря на то, что листерии могут вызвать достаточно тяжелую болезнь, порой — до летального исхода, в России достаточно быстро выявляют эту инфекцию, ее можно эффективно диагностировать.

[При лечении] проводят антибактериальную терапию. Антибиотики, которые эффективны в отношении листерий, достаточно распространенные. Но их выбор зависит и от формы заболевания, и от тяжести его течения. Поэтому врач должен выбирать тактику лечения. Естественно, идет симптоматическая терапия, которая снижает температуру, улучшает общее состояние больного и так далее. И даже беременным назначают антибиотики.