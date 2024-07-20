Вспышка смертельного заболевания произошла в США

В США вслед за Канадой сообщили о вспышке листериоза, охватившей уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Двое человек погибли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский Центр по контролю за заболеваниями.

От инфекционного заболевания умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. В других регионах госпитализировали 28 заболевших, причем наибольшее число случаев зафиксировали в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Американские власти уже выясняют причины распространения листериоза. По имеющейся информации, большинство заболевших употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, приобретенные в продуктовых магазинах.

До этого о вспышке листериоза объявили канадские власти. Там также два человека погибли, а девять госпитализировали. Многие из заболевших пили уже отозванные напитки на растительной основе брендов Silk и Great Value.

Ранее гастроэнтеролог медицинского учреждения «СМ-Клиника» Нурия Дианова предупредила о рисках приготовления шашлыка. По ее словам, при употреблении плохо прожаренного мяса можно заразиться кишечными инфекциями, листериозом, сальмонеллезом или гельминтозами.