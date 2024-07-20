Вспышка смертельного заболевания произошла в США

В США из-за вспышки листериоза погибли два человека, 28 госпитализированы

Фото: РИА «Новости»

В США вслед за Канадой сообщили о вспышке листериоза, охватившей уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Двое человек погибли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский Центр по контролю за заболеваниями.

От инфекционного заболевания умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. В других регионах госпитализировали 28 заболевших, причем наибольшее число случаев зафиксировали в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Американские власти уже выясняют причины распространения листериоза. По имеющейся информации, большинство заболевших употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, приобретенные в продуктовых магазинах.

До этого о вспышке листериоза объявили канадские власти. Там также два человека погибли, а девять госпитализировали. Многие из заболевших пили уже отозванные напитки на растительной основе брендов Silk и Great Value.

Ранее гастроэнтеролог медицинского учреждения «СМ-Клиника» Нурия Дианова предупредила о рисках приготовления шашлыка. По ее словам, при употреблении плохо прожаренного мяса можно заразиться кишечными инфекциями, листериозом, сальмонеллезом или гельминтозами.

Быстрый обмен или долгое УДО. Что ждет осужденного на 16 лет журналиста Гершковича

Говорящая голова. Урсулу фон дер Ляйен выбрали не для дел, а для риторики

Миссия — функция государства. В чем отличие цифрового рубля от криптовалют

Путь к сплочению. Сближение России и КНДР бьет по интересам США

Mortal Kombat по-думски. Почему в России собираются запретить «тапать хомяка»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте