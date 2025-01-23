Сегодня 02:49 Смертельная угроза в Евросоюзе. Что такое ящур и чем он опасен для россиян Вирусолог Альтштейн: ящур у человека протекает очень тяжело 0 0 0 Фото: Patrick Pleul/dpa / Global Look Press Здоровье

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В начале января 2025 года в Германии зафиксировали первый за последние почти 40 лет случай ящура. В районе Меркиш-Одерланд федеральной земли Бранденбург от последствий заболевания погибли три буйвола. Россия сразу же закрыла поставки всей животноводческой продукции из Евросоюза. Что такое ящур, так ли он опасен, стоит ли бояться заражения ящуром человека — в материале 360.ru.

Что такое ящур и как он вредит животным? Ящур — заразное вирусное заболевание парнокопытных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи. Симптомы включают лихорадку, язвы, волдыри и общее нежелание двигаться или есть. Злокачественное течение ящура приводит к быстрой гибели 50% зараженных парнокопытных. Как правило, до этого не доходит: при выявлении заболевания фермеры забивают животных, чтобы сдержать распространение вируса, рассказал в беседе с 360.ru ветеринарный врач-хирург высшей категории Михаил Шеляков.

Лечить ящур очень сложно, подчас это невозможно. При вспышке может быть уничтожено все поголовье. Он опасен и для человека, и для животных. При его возникновении на фермах вводится карантин, поскольку животные заражаются при контакте. Михаил Шеляков Ветеринарный врач-хирург высшей категории

Возбудителем ящура выступает РНК-содержащий вирус рода Aphtovirus. Он быстро погибает при нагреве до +60 °C, не выдерживает ультрафиолетовых лучей и дезинфицирующих средств, сообщил Роспотребназдор на официальном сайте.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa / Global Look Press

Опасность ящура для человека Распространиться ящур способен и на человека. Чаще всего люди заболевают после употребления сырого молока инфицированных животных, через мясо вирус передается реже. Однако прямая передача инфекции также возможна — под угрозой те, кто напрямую контактируют с зараженными животными. Вирус можно подхватить и через загрязненные их выделениями предметы, как поясняли сотрудники Управления ветеринарии Ленинградской области на сайте. Разрушительная болезнь Хотя в мире описаны случаи внутрилабораторного инфицирования, ящур не передается напрямую от человека к человеку. Взрослые при этом переносят заболевание легче, дети более восприимчивы. Уровень иммунитета после ящура зависит от наличия антител. Зараженных людей обязательно госпитализируют не менее чем на две недели, врачи назначают строгую диету. Иногда приходится прибегать к кормлению через зонд, противовирусную терапию подключают с первого же дня.

Фото: РИА «Новости»

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал 360.ru, что «черная инфекция» может привести к летальным исходам у животных.

Животные от ящура погибают. Что касается человека, болезнь протекает страшно тяжело. Поэтому власти прибегают к строгим мерам по ограничению ввоза потенциально опасной продукции. Анатолий Альтштейн Российский вирусолог

Сыры и молоко безопасны? Проблема распространения ящура для молочной продукции не так актуальна. Представитель Созюзмолока Артем Белов еще в 2019 году рассказывал «Ведомостям», что 99% таких продуктов проходит термообработку, которая убивает вирусы. Ветеринарных рисков не несут и сыры твердых сортов, такие как пармезан — срок их созревания начинается от девяти месяцев. Однако парное молоко ящур переносит, пить его просто опасно.

Ящур уничтожит экономику Потенциально ящур может в значительной степени разрушить животноводческое хозяйство целой страны. Вспышка этого заболевания в Великобритании в 2001 году вызвала серьезнейший сельскохозяйственный, а затем и туристический кризис. Он стоил экономике Соединенного Королевства более 15 миллиардов евро. Власти забили около шести миллионов зараженных животных в попытке остановить распространение инфекции.

Для людей — противоэпидемические мероприятия, а для животных — противозоологические, довольно широкий комплекс. Идет как забой больных особей, так и их изоляция. Вводится запрет на распространение продуктов, полученных от инфицированных животных, это не дает вирусу возможности распространиться. Анатолий Альтштейн Российский вирусолог

Фото: Jens Kalaene/dpa / Global Look Press

Как отреагировали немецкие власти После того, как первый случай заболевания был подтвержден среди буйволов, местные власти быстро приняли меры по запрету перевозки животных в земле Бранденбург. Все стадо забили, также на убой послали 200 свиней с ближайшей фермы. Кроме того, Германия в качестве меры предосторожности приостановила действие ветеринарных сертификатов на экспорт живых животных на срок до девяти месяцев уже после ликвидации заболевания.

Запрет на импорт мяса ввели уже несколько стран Ряд торговых партнеров Германии за пределами ЕС уже ввели запрет на импорт мяса. В частности, к таким мерам прибегла Великобритания — крупнейший потребитель животноводческой продукции Германии за пределами блока. Эта страна перестала закупать крупный рогатый скот, свиней и овец. Аналогичные меры приняли власти Южной Кореи и Мексики. Нидерланды также ввели запрет на немецкую телятину, бельгийское агентство по безопасности пищевых продуктов заблокировало 16 местных ферм, которые получили из Германии около 150 коров.

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Какие убытки понесет Германия В 2024 году Германия экспортировала мяса на пять миллиардов евро, как сообщала газета Politico. Руководство немецкого Федерального министерства сельского хозяйства заявило, что «на данном этапе еще слишком рано делать какие-либо заявления о масштабах экономического ущерба». Однако Немецкая ассоциация фермеров (DBV) уже ожидает, что расходы будут «огромными», рассказал генеральный секретарь организации Бернхард Крюскен изданию Deutschlandfunk.