Вспышка крысиного гепатита в Испании: мнение эксперта, способы профилактики | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 15:26 «Через фрукты и овощи». Россиянам назвали причины заражения крысиным гепатитом Вирусолог Малинникова: надо мыть руки и овощи, чтобы не заболеть гепатитом Е Unsplash

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Крысиный гепатит — одна из разновидностей гепатита Е. Это заболевание, вспышка которого недавно произошла в Испании, передается преимущественно через загрязненные продукты. Подробно об инфекции 360.ru рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

Разновидности гепатита Е

По ее словам, первооткрывателем вирусного гепатита Е еще в прошлом веке стал советский академик Михаил Суренович Балаян. Существуют несколько разных вариантов генотипов этого вируса, и каждый из них «может по-разному себя проявлять», подчеркнула специалист.

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«При изучении этого гепатита оказалось, что его генотип (в данном случае третий и четвертый) может быть и зоотическим, то есть передаваться от животных к человеку. Оказалось, <…> этот гепатит передается через плохо приготовленные продукты, через плохо приготовленное мясо, через загрязненную воду», — отметила вирусолог.

Она добавила, что схожие вирусы гепатита могут передаваться и другими животными: верблюдами, свиньями, оленями, кроликами. Одной из таких разновидностей является крысиный гепатит. Малинникова указала, что эта болезнь имеет много сходств со свиным гепатитом, который часто встречается в случаях, когда человек ел плохо обработанное мясо.

«Достаточно часто вызывает заболевания у человека, если человек кушал зараженное мясо, при этом термически плохо обработанное. Или [которое] используется часто в аутентичной кухне: различные домашние колбасы, сырокопченое мясо», — сообщила она.

Вирусолог также объяснила, что заразиться гепатитом Е можно через продукты, на которые попали крысиные фекалии.

«Чаще всего, это фрукты и овощи. Они как раз могут стать причиной заражения человека», — добавила она.

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Способы профилактики

Собеседница 360.ru подчеркнула, что заболевание может вызвать проблемы, связанные с воспалением печени — например, желтуху.

«Могут протекать и так называемые внепеченочные проявления, чаще всего это неврологическая составляющая. Сегодня этот вирус достаточно активно циркулирует как в человеческой популяции, так и среди различных животных», — указала эксперт.

Малинникова напомнила, что болезнь можно профилактировать. Для этого она рекомендовала мыть руки, фрукты и овощи, а также не есть неизвестно кем приготовленную еду.

«Прежде всего, это, конечно же, не употреблять неизвестные продукты, особенно домашнего приготовления, если это продается на улице», — предостерегла вирусолог.

В нашей стране случаев крысиного гепатита не было, но к возможной вспышке все равно надо быть готовыми, заявила специалист.

«На сегодняшний день в России пока таких случаев зафиксировано не было, но надо быть настороже», — заключила она.

Ранее Малинникова рассказала о сложностях диагностики гепатита Е. Она пояснила, что заболевание не всегда вызывает воспаление печени и может протекать бессимптомно.