Вирусолог Малинникова предупредила, что гепатит Е может передаваться человеку от животных | 360°

13 мая 2024, 17:24
Вирусолог Малинникова предупредила, что гепатит Е может передаваться человеку от животных
Человек может заразиться от животного гепатитом Е. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.
По ее словам, есть несколько способов подхватить вирус. Во-первых, через плохо обработанную свинину или оленину. Также заболеть можно и от прямого контакта с зараженным животным.
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«Заразиться можно тогда, когда идет тесный контакт с животным. В основном — при употреблении в пищу мяса, иногда это бывает при укусе, либо при ослюнении, либо фекалии животного могут попасть на продукты», — объяснила вирусолог.
Она добавила, что гепатит Е крайне сложно диагностировать. Он не всегда протекает привычно, вызывая воспаление печени, а порой проявляется неврологически.
Врачи
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