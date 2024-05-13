Вирусолог Малинникова предупредила, что гепатит Е может передаваться человеку от животных | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 17:24 Вирусолог Малинникова предупредила, что гепатит Е может передаваться человеку от животных

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Человек может заразиться от животного гепатитом Е. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

По ее словам, есть несколько способов подхватить вирус. Во-первых, через плохо обработанную свинину или оленину. Также заболеть можно и от прямого контакта с зараженным животным.

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«Заразиться можно тогда, когда идет тесный контакт с животным. В основном — при употреблении в пищу мяса, иногда это бывает при укусе, либо при ослюнении, либо фекалии животного могут попасть на продукты», — объяснила вирусолог.

Она добавила, что гепатит Е крайне сложно диагностировать. Он не всегда протекает привычно, вызывая воспаление печени, а порой проявляется неврологически.

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