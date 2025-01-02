Сегодня 18:34 Полное обезвоживание. Чем опасно заражение холероподобным вибрионом Инфекционист Мескина назвала признаки заражения холероподобным вибрионом 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Вернувшаяся из поездки в Таиланд жительница Красноярского края попала в больницу с острой кишечной инфекцией после заражения холероподобным вибрионом. Этот возбудитель обитает в воде и вызывает сильное обезвоживание организма. Но способы лечения пациентов давно проработаны.

Инфекционист Елена Мескина в комментарии 360.ru заметила, что в отличие от настоящей холеры инфекция после заражения холероподобным вибрионом протекает легче, но всегда с очень серьезной диареей. «Это приводит к обезвоживанию организма и потере солей, которые влияют на работу всех внутренних органов. Поэтому их надо обязательно восполнять внутривенным введением», — заявила она.

Все классические кишечные инфекции, заметила специалист, распространяются водным путем. Потому купаться надо в проверенных водоемах и обращать внимание на качество питьевой воды. На воздухе вибрионы сохраняют свою активность даже при высыхании водной среды. Заразиться можно через помытые загрязненной водой фрукты или лед, который добавляют в напитки на отдыхе. «Если женщина хорошо соблюдала гигиену, то маловероятно, что вибрион передался другим пассажирам самолета. Но если, к примеру, после туалета не вымыла руки и что-то потрогала, а потом туда прикоснулись другие пассажиры, которые потом потрогали рот грязными руками, то заражение вполне возможно», — допустила Мескина.

Фото: РИА «Новости»

Собеседница 360.ru добавила, что российские врачи имеют четкий алгоритм действий, что делать с пациентом, которого доставили в отделение с кишечной инфекцией. Во всех больницах есть специальные растворы для восполнения жидкости в организме. Вибрион выводят при помощи антибиотиков, но основное внимание уделяют тому, чтобы у пациента не наступило полное обезвоживание. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что госпитализированная в Красноярском крае россиянка во время поездки в Таиланд ела на курорте сырые устрицы — они могли стать источником холероподобного вибриона. Самолет, на котором туристка вернулась в Россию, отправили на дезинфекционную обработку.