После отдыха в Таиланде россиянка слегла с инфекцией из-за холероподобного вибриона

В России зафиксировали случай острой кишечной инфекции, вызванной холероподобным вибрионом. Заболела жительница Красноярского края, недавно прибывшая из Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Россиянка отдыхала на Пхукете с 14 по 26 декабря 2024 года. На курорте она ела сырые устрицы, в которых и могла быть опасная бактерия. Вернувшись домой, женщина почувствовала себя плохо. Она прошла лечение в инфекционном стационаре, накануне врачи ее выписали.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на борту самолета, которым заболевшая прилетела в Россию, провели дезинфекционную обработку.

Ранее жительницы Екатеринбурга, которые заразились ботулизмом после употребления шпротов, попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы взяли расследование случившегося на контроль.