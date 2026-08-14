Сегодня 03:45 Чекап организма. Что это и когда он реально нужен Терапевт Лапа: чекап организма помогает получить первые звоночки о проблемах Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Чекапы организма постепенно набирают популярность. Эту услугу предлагают многие платные клиники, но можно воспользоваться ею и в поликлинике по полису. Какие анализы входят в базовый чекап, когда он действительно необходим и как не свести себя с ума, если результаты не идеальны, — в материале 360.ru.

Что такое чекап и зачем он нужен

Чекап — это комплексное обследование, помогающее выяснить, как функционирует организм, и выявить проблемы на ранней стадии. Список анализов может различаться, в том числе в зависимости от пола и возраста пациента, но есть базовый набор. «Это общий анализ крови, общий анализ мочи. Неплохо проверить выделительную систему (я всегда ввожу в чекап копрологию), биохимию — показатели печени, поджелудочной, желчного пузыря, уровень глюкозы. И врач сразу увидит, есть там проблемы или нет», — рассказала 360.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Насколько популярны чекапы в России

Еще недавно такие процедуры казались то ли роскошью для звезд (например, полное обследование организма регулярно проходит певец Филипп Киркоров, и это никого не удивляет), то ли блажью для излишне тревожных. В менталитете русского человека заложено обращаться к врачам, когда уже невозможно терпеть боль или дискомфорт. В последнее время здоровый образ жизни входит в моду. Акции медучреждений вроде экспресс-проверок давления, зрения, потенциально опасных родинок становятся все популярнее.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

И часто за это даже не приходится платить. В Москве, например, открылся городской проект «Ночь в поликлинике»: в ночь на 23 и 30 августа жители столицы смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику в 10 столичных поликлиниках и получить консультации специалистов. Очень постепенно в сознании людей укореняется идея о том, что следить за здоровьем не стыдно, а необходимо, — и проще, чем кажется. Но пока большинство по-прежнему приходят на чекапы только тогда, когда их что-то беспокоит.

Когда человек здоров, он не приходит сдавать чекап. Он приходит, только когда у него что-то болит — это 100%. А первые звоночки всегда можно распознать по анализам. Всего два анализа: СРБ и АСЛО, — и уже сразу мы знаем, иммунная система агрессивна или не агрессивна, что с ней происходит. Людмила Лапа Врач-терапевт высшей квалификации

Анализ на СРБ (C-реактивный белок) может установить, есть ли в организме острое воспаление, а АСЛО (антистрептолизин-О) — наличие или отсутствие антител к токсинам стрептококка. Если АСЛО повышен, это означает, что человек недавно переболел ангиной или скарлатиной либо перенес другую стрептококковую инфекцию. Высокий уровень грозит осложнениями, в том числе на сердце.

Когда чекап действительно необходим

Хотя чекап подразумевает профилактику — и периодически проходить его действительно не будет лишним, — важнее всего полностью обследовать организм после болезни. Перед тем как выписать пациента, врач должен убедиться в том, что болезнь отступила и не появилось осложнений. В этом поможет упомянутый анализ на СРБ. Лапа отметила, что сталкивалась со случаями, когда педиатр «отпускает» ребенка в школу, думая, что остаточный кашель скоро пройдет, а СРБ показывает, что у него тяжелая аллергия — иммунная система еще не пришла в норму.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

И, разумеется, нужно спешить к врачу при первых признаках болезни. «Ответственность за свое здоровье каждый пациент несет сам», — подчеркнула Лапа.

Что делать, если анализы плохие

Нормальный, зрелый подход — воспринять информацию как конкретную задачу, импульс для заботы о себе, отказа от вредных привычек. Но некоторые тревожные, мнительные люди специально не ходят на чекапы, чтобы не знать о своих проблемах, а если и приходят и выясняют, что что-то не так, склонны драматизировать, сообщила 360.ru кризисный психолог Ангелина Сурина. Такие пациенты могут воспринять как трагедию даже обычный гормональный сбой. И результатом становится рост тревожности, усугубление депрессивного состояния. «Это говорит о не совсем зрелой и взрослой позиции. Человек чувствует себя беспомощным перед какой-то проблемой, перед работой организма. Он может сесть и просто плакать от того, что не понимает, куда идти. Его нужно брать за руку, везти к врачам», — отметила Сурина. Она дала советы тем, кто хочет справиться с тревогой из-за проблем с анализами.

В первую очередь нужно просто хотя бы залезть в интернет и почитать, что это за проблема, либо сходить сразу к нескольким врачам и проверить, услышать разные мнения, — то есть изучить, проанализировать проблему. Тревога появляется там, где неизвестность. Когда ты начинаешь уже понимать, к кому обращаться, и видеть пути решения, она уходит, и ты просто начинаешь делать. Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт

Рекомендация погуглить возможные проблемы со здоровьем удивляет — даже не самый тревожный человек, покопавшись в Сети, непременно накрутит себя и поставит себе кучу диагнозов. А вот обратиться к врачу, а в спорных случаях действительно к паре-тройке экспертов, точно стоит. Но есть риск превратить разумное стремление оставаться здоровым в навязчивую идею.

Как не переборщить с чекапами

Постоянные обследования без жалоб скорее увеличат уровень стресса, чем уберегут от болезней. Выход — ориентироваться на самочувствие и рекомендации терапевта. Стоит сдавать только необходимые анализы по рекомендации врача или чек-листу диспансеризации, не проверяться «на всякий случай».

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Как ни удивительно, есть тип людей, которые проходят чекапы как раз для того, чтобы найти у себя болезни. Тем самым они желают доказать свой так называемый героизм, повысить самооценку и добиться особого отношения к себе.