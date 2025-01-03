Без оливье, но с курагой. Как правильно восстановить питание после новогодних застолий

Меню из новогодних жирных блюд в течение всех праздников может обернуться тяжестью в желудке и походом к врачу. Чтобы этого не произошло, диетологи советуют попрощаться с салатами 1 января и включить в рацион легкие бульоны. Какие еще рекомендации помогут восстановиться после застолья, разбирался 360.ru.

Как начать год без вреда для организма

Многие после пробуждения 1 января завтракают прошлогодними салатами. Такое начало дня негативно сказывается на печени и желчном пузыре. Этим органам необходимо дать передышку, напомнили эксперты. Есть салаты следует после обеда, чтобы организм успел проснуться.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова посоветовала в первый день нового года отказаться от майонезных блюд и сделать упор на белковую пищу. Нелишними будут свежие, запеченные или тушеные овощи, а также легкий суп. В противном случае, объяснила специалист, человека ждет несварение, которое часто приводит к проблемам с поджелудочной железой.

По словам Диановой, 1 января — последний день, когда можно есть салаты с майонезом. Срок годности у таких блюд быстро истекает, даже если не заправлять их до подачи на стол.

Чем опасны сытные праздники

Порой в некоторых семьях застолье длится все новогодние каникулы. Праздник живота не только скажется на весе, но и ударит по желчному пузырю, предупредила диетолог. Регулярное переедание, объяснила она, растягивает стенки желудка, из-за чего человек чувствует вздутие, тяжесть и боль в районе живота.