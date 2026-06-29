«Единая Россия» выдвинула в Госдуму кандидатов, которых выбрали жители регионов

Партия «Единая Россия» на прошедшем в Москве съезде утвердила список кандидатов на выборы в Государственную думу — в Московской области его возглавил губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в наши армию и флот, долг „Единой России“ — сделать все для победы", — отметил на пленарном заседании съезда глава государства.

Он отметил, что встреча ведущей политической партии страны проходит в сложное и судьбоносное время, в период системной трансформации всего мира, когда множатся региональные конфликты, а Россия испытывает беспрецедентное давление со стороны западных элит.

«Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий. Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди — а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России — продолжили служение стране в гражданских сферах», — добавил Путин.

По словам президента, многие представители партии, в том числе занимавшие и занимающие высокие посты в органах власти, бизнес-структурах, ушли добровольцами на фронт, а герои-фронтовики пополняют ряды партии, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются от «Единой России» на выборах всех уровней.

«Это высокая честь и огромная ответственность — заслужить статус партии-лидера, опоры современного российского государства. Такое доверие народа бесценно, оно не возникает само по себе. Люди — и вы это хорошо знаете — все видят, знают, что сторонники „Единой России“ никогда не были популистами, не устраивали погоню за рейтингами за счет пустых обещаний. Хочу поблагодарить вас за эту твердую позицию, за весомый вклад в развитие страны», — акцентировал президент.

Он призвал всех участников избирательной кампании помнить о своей ответственности перед народом и государством, о том, что условием народного единства является социальная справедливость, равенство не только возможностей, но и ответственности перед лицом вызовов.