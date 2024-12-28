Сегодня 02:38 Продажу алкоголя по воскресеньям предложили запретить. Ждет ли россиян новый сухой закон? 0 0 0 Эксклюзив

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Уже второй регион России запретил продажу алкоголя по воскресеньям. Однако заместитель думского комитета по информполитике Андрей Свинцов счел такие действия полумерами — в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой политик заявил, что продажу алкогольной продукции в воскресенья стоит запретить вообще по всей стране.

Где ограничили продажу алкоголя Время продажи алкоголя недавно сократили в Нижегородской и Вологодской областях. Тенденция введения подобных ограничений распространяется по всей стране. Аналогичные законопроекты приняли в Тюменской, Оренбургской, Липецкой, Новосибирской областях, Пермском крае и в Крыму. При этом, согласно статистике, число пьющих людей в России за последние 20 лет и без того сократилось на половину. Андрей Свинцов полагает, что региональным властям следует сделать и следующий шаг в том же направлении. По его словам, ограничивать продажу алкоголя нужно еще жестче.

Запретить продажу алкоголя по воскресеньям. Многие в этот перебирают с алкоголем, и в понедельник уже вместо того, чтобы идти на работу, направляются в больницы на скорых. Алкоголь приравнивается к празднику. Вся реклама, фильмы показывают, что праздник — это алкоголь. Это как раз и есть главный вред. Андрей Свинцов Заместитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Политик считает, что такую пропаганду нужно менять. Действия губернаторов по ограничению времени продажи спиртного он считает верным решением. «Надо действительно ограничивать. Например, [продавать] только до обеда. Не только в выходные дни, но и в будни. С утра у нас празднуют, купили одну бутылку, ее не хватает. Бегут за добавкой. С ограничениями таких возможностей уже не будет, чтобы не злоупотребляли спиртным», — уверен Свинцов.

Сухой закон? При этом чиновник отметил, что не выступает за введение полного сухого закона. Несколько бокалов вина на праздник, по его словам, вполне допустимая норма. Проблему он видит в том, что люди, покупающие крепкий алкоголь, часто берут добавку, что приводит к тяжелым зависимостям и отравлениям. Задача властей, считает Свинцов, не убирать спиртное из продажи полностью, но сделать так, чтобы люди пили понемногу, умеренно.

Я предлагаю подумать над тем, чтобы в воскресенье запретить вообще продажу алкоголя везде. Один день в неделю точно все будут трезво, и уже в понедельник на работу [люди] выйдут с хорошим настроением.

Пугающая статистика и падение рождаемости За последние 20 лет алкоголя в России употреблять стали действительно меньше, признал Свинцов. Но добавил, что за последние четыре года наблюдается резкий рост этого показателя — 16 лет динамика была положительной, а за последние четыре года почему-то начался резкий рост, увеличение смертности и падение рождаемости. Политик считает, что все это взаимосвязанные вещи и для решения таких проблему нужны новые подходы. Что планируют депутаты на федеральном уровне Сейчас ограничения продажи спиртного вводят «пилотные» регионы. Согласно федеральному закону, эти ограничения могут устанавливать именно региональные власти, объяснил Свинцов. Но рассматривать влияние такой политики будут и федеральные власти — по итогам 2025 года. По итогам года, считает Свинцов, депутаты должны будут посмотреть, как сказывается положительная динамика. Результаты новой ограничительной политики по спиртному увидеть реально через несколько лет.

К концу 2025-го, думаю, что мы можем принять федеральные законы. Например, сначала по всей стране запретить продажу алкоголя не до 23-х часов, а уже до 22:00. И так раз в год или раз в несколько лет, продолжать сокращать еще на час. До 23:00, потом до 22:00, потом до 21:00.

Сухой закон уже сейчас фактически действует в Вологодской области, где продажу алкоголя сократили до двух часов в день. Публицист Миронова в эксклюзивном материале для 360.ru предположила, что и вся страна в целом созрела для более строгих ограничений по спиртному.