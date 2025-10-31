Василий Осьмаков стал новым замглавы Минобороны. Что о нем известно?

Василия Осьмакова назначили на должность нового заместителя министра обороны России. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран СНГ. Что известно о новом заме — в материале 360.ru.

В 2008 году Осьмаков закончил аспирантуру Государственного университета управления и защитил ученую степень кандидата экономических наук.

Осьмаков родился 8 июня 1983 года в Москве. В 2005-м с отличием окончил МГУ по специальности «востоковед, африканист, переводчик арабского языка».

Карьера Осьмакова

Профессиональный путь нового замглавы Минобороны России тесно связан с государственной службой в области торговли и промышленности. Его карьера началась в 2004 году в Минпромэнерго — там он прошел путь от главного специалиста до начальника отдела и занимался вопросами стратегического планирования и экономического анализа.

С 2008 по 2012 годы работал помощником и советником министра промышленности и торговли. В 2012–2016 годах возглавлял департамент стратегического развития и проектного управления Минпромторга.

С 2016 занимал должность заместителя, а с 2021 года — первого заместителя министра промышленности и торговли России.