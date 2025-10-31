Василий Осьмаков стал новым замглавы Минобороны. Что о нем известно?
Белоусов сообщил о назначении Осьмакова на пост замглавы Минобороны
Василия Осьмакова назначили на должность нового заместителя министра обороны России. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран СНГ. Что известно о новом заме — в материале 360.ru.
Биография Василия Осьмакова
Осьмаков родился 8 июня 1983 года в Москве. В 2005-м с отличием окончил МГУ по специальности «востоковед, африканист, переводчик арабского языка».
В 2008 году Осьмаков закончил аспирантуру Государственного университета управления и защитил ученую степень кандидата экономических наук.
Карьера Осьмакова
Профессиональный путь нового замглавы Минобороны России тесно связан с государственной службой в области торговли и промышленности. Его карьера началась в 2004 году в Минпромэнерго — там он прошел путь от главного специалиста до начальника отдела и занимался вопросами стратегического планирования и экономического анализа.
С 2008 по 2012 годы работал помощником и советником министра промышленности и торговли. В 2012–2016 годах возглавлял департамент стратегического развития и проектного управления Минпромторга.
С 2016 занимал должность заместителя, а с 2021 года — первого заместителя министра промышленности и торговли России.
Осьмакову присвоили действительный государственный советник Российской Федерации первого класса — высший чин за многолетнюю службу. Замглавы Минобороны свободно владеет английским, арабским и немецкими языками.
Он является автором и создателем нового инструмента промышленной политики — механизма специальных инвестиционных контрактов, в рамках которого за инвесторами закрепляются обязательства повышать уровень и локализацию производства в России, а также увеличивать долю экспорта и производимой продукции.
Назначение на должность замглавы Минобороны
Белоусов сообщил о назначении Осьмакова на должность 31 октября.
«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — сказал он.
Круг обязанностей Осьмакова пока неизвестен, но сообщается, что он будет Курировать техническое развитие армии.