Россия и Украина 16 мая впервые за три года переговорили напрямую. Российская делегация умелыми маневрами укрепила свои позиции, оставив Украину в глубоком шоке. Как гениальный ход Владимира Путина привел страну к триумфу, почему украинцы согласились с российской повесткой и когда стороны могут прекратить огонь — в материале 360.ru.

Украина вернулась к роли просителя На переговорах Россия уверенно сохранила жесткую позицию и укрепила свои имидж как стороны, диктующей условия — в то время, как Украина и Запад оказались в роли просителей. Встреча продолжалась около двух часов за закрытыми дверьми. Формальная обстановка была сдержанной: по сообщениям прессы, представители сторон даже не обменялись рукопожатиями при встрече. Тем не менее, сам факт возвращения Украины за стол переговоров в РФ восприняли как значимое достижение. Как отметила The New York Times, уже «сам по себе этот диалог можно считать победой Владимира Путина», поскольку инициатива исходила от Москвы и продемонстрировала способность России навязать свое видение ситуации всему миру. Как шли переговоры России и Украины Редакция The Guardian посчитала, что переговоры прошли в атмосфере взаимного недоверия. Однако журналисты отметили, что стороны воздержались от «языка обвинений» в диалоге. Российские переговорщики настаивали на устранении коренных причин конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Украина же хотела немедленного 30-дневного перемирия. По данным The Washington Post, Москва такое предложение отвергла, объяснив, что мера не решит фундаментальных проблем. О чем договорились Россия и Украина По итогам встречи сторонам удалось достичь ряда конкретных договоренностей, несмотря на сохранение разногласий по ключевым вопросам. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский озвучил следующие результаты переговоров: Масштабный обмен пленными 1000 на 1000. В ближайшие дни стороны проведут крупнейший за время конфликта обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Обе стороны подтвердили готовность незамедлительно приступить к составлению списков для обмена, назвав эту гуманитарную меру приоритетной.

Обсуждение режима прекращения огня. Москва и Киев договорились обменяться своими письменными предложениями о том, как каждая сторона видит возможное будущее прекращение огня и на каких условиях оно может быть реализовано.

После обмена этими проектами переговоры продолжатся на основе представленных видений перемирия.

Мы договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях <…> после полагаем целесообразным продолжить наши переговоры. Владимир Мединский

Момент, когда ситуация зашла в тупик Турецкий чиновник рассказал CNN и о моменте, когда переговоры зашли в тупик. По его словам, это произошло, когда российская делегация потребовала от Украины вывести свои войска из всех новых регионов. Требование прозвучало в контексте обсуждения прекращения огня. Украинская сторона его выполнять отказалась и после этого турецкие медиаторы предложили масштабный обмен военнопленными. По словам источника телеканала, встреча в целом прошла «более позитивно, чем все ожидали».

Фото: РИА «Новости»

О чем просила Украина Украинская делегация официально запросила организацию прямой встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, стремясь вывести диалог на уровень глав государств. Российская сторона «приняла этот запрос к сведению», как дипломатично выразился Мединский. Позднее замминистра иностранных дел Украины Кислица заявил, что решить ключевые вопросы по конфликту можно только на высшем уровне. Дипломат добавил, что Киев хотел бы прямого контакта между Зеленским и Путиным, рассчитывая на такую встречу как можно скорее. Гуманитарный жест России Одновременно с переговорами в Стамбуле шел процесс гуманитарного характера. В день встречи стало известно, что Россия и Украина также провели обмен телами погибших военнослужащих. Москва передала 909 тел, Киев 34, как рассказал РБК депутат Саралиев. Почему Россия «ушла довольной» После окончания встречи Владимир Мединский охарактеризовал результаты как в целом удовлетворительные. «Настроение российской делегации было приподнятым», рассказал чиновник. Мединский отметил, что сам факт возвращения Украины к диалогу — уже положительный исход. Он подчеркнул, что «Москва изначально была настроена конструктивно» и подготовилась к разговору.

Фото: РИА «Новости»

Российский переговорщик дал понять, что попытки навязать Москве одностороннее прекращение огня авансом не соответствуют историческому опыту урегулирования конфликтов. «Люди, которые говорят: сперва перемирие, а потом переговоры — просто не знают истории», отметил Мединский, процитировав знаменитую максиму Наполеона о том, что «война и переговоры обычно идут одновременно», цитировал чиновник и Бисмарка. Российская делегация также дала понять украинской стороне, что затягивание конфликта не вынудит Москву отказаться от своих целей. Одновременно российский представитель подчеркнул приверженность гуманитарным вопросам. Отдельно стоит отметить экономический эффект позитивных ожиданий от переговоров. Российские рынки отреагировали на новости из Стамбула ростом: индекс Мосбиржи подскочил более чем на 0,5% сразу после окончания встречи. Запад начал суетиться Итоги стамбульских переговоров вызвали заметное беспокойство и скепсис у ряда западных лидеров. Одним из первых отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвавший позицию России на переговорах «неприемлемой». Вслед за ним жесткое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер Германии Фридрих Мерц также высказался в резком ключе. По информации немецкой газеты Bild, Мерц заявил, что в Стамбуле были созданы все условия для конструктивного начала диалога, «однако значительного результата достичь не удалось».

Фото: РИА «Новости»

В то же время прозвучали и более взвешенные мнения. ООН позитивно отозвалась о возобновлении российско-украинского диалога. Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак заявил, что эта структура приветствует любые усилия по достижению мира на Украине. Могло быть хуже Сенатор Российской Федерации Андрей Климов посчитал, что переговоры в Стамбуле прошли лучше, чем можно было ожидать.

Могло быть и хуже. Но все же произошла встреча — это уже хорошо. Договорились по обмену пленными, а 1000 на 1000 — это очень серьезно, и тоже хорошо. Конструктив просматривается. Андрей Климов

Он добавил, что позитивным итогом встречи можно считать и основания ожидания новых переговоров конфликтующих сторон. С Климовым в целом согласился его коллега Константин Косачев. Политик указал, что после трехлетней паузы ожидать большего было бы наивно. Когда прекратят огонь? Следующий трек переговорного процесса может быть посвящен пониманию механики прекращения огня. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава думского комитета Леонид Слуцкий. Он также допустил, что такую позицию стороны способны сформировать в оперативные сроки «буквально днями». Кто победил на переговорах в Турции Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с 360.ru заявил, что, по его мнению, первый раунд переговоров закончился вполне ожидаемо. Провала не произошло, от продолжения встреч не отказалась ни одна сторона.

Говорить о том, что кто-то выиграл, или кто-то проиграл, не стоит. Переговоры возобновили спустя три года. То, что уже были за одним столом, несмотря на традиционное хамство украинцев, то, что украинскую делегацию все-таки заставили поехать на встречу, это уже хорошо. Но никто не проиграл, никто не выиграл. Александр Дудчак

Как будет развиваться ситуация с переговорами По мнению политолога, Украина «продолжит ломать комедию», поскольку «мир ей не нужен». Реальные шаги по достижению долгосрочного мира украинская сторона, считает Дудчак, будет саботировать под любым предлогом. При этом самостоятельных решений украинские власти все равно не принимают. Основную скрипку играет, как полагает Дудчак, приставленный к делегации Украины советник министра Великобритании по национальной безопасности. Что собирается делать Запад Политолог считает, что Европа планирует продолжить боевые действия против России. «Они пообещали Киеву новое финансирование, обеспечение вооружениями. В их планах, если есть перемирие, так только исключительно из-за желания немножко взбодрить ВСУ, заткнуть дырки, нафаршировать их новым оружием и восполнить потери на передовой», — объяснил свою точку зрения специалист.

Фото: РИА «Новости»

Когда заключат мирную сделку по Украине В мирной сделке Украину будет представлять человек, которого будут считать «главарем колониальной администрации», считает политолог Дудчак. Ему «покажут место на бумаге, отмеченной птичкой, куда нужно будет поставить подпись».

Решение будет приниматься на уровне «Москва — Вашингтон», все остальное — это бутафория и шоу. Когда это будет, сказать сложно. Но считаю, что подписи поставят тогда, когда будут устранены причины нынешнего конфликта. Одна из причин его — существование нацистского режима на территории бывшей Украины. Александр Дудчак