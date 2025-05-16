«Русские приходят за своим». Мединский дал жесткий сигнал после Стамбула

Канцлер Германии Отто Бисмарк предостерегал от обмана русских. Об этом напомнил глава российской делегации переговорщиков в Стамбуле Владимир Мединский, его процитировало РИА «Новости» .

Чиновник дал короткое интервью по итогам переговоров в Турции. Он обратился к нескольким историческим цитатам, в том числе вспомнил и слова Бисмарка.

Мединский напомнил, что политик, долгое время служивший послом в России, считал опасной ошибкой попытки обмануть русских.

«Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим», — процитировал немецкого канцлера Мединский.

Он подчеркнул, что эти слова остаются актуальными в нынешних условиях, и добавил, что «это очень важный урок истории».

В пятницу, 16 мая, во дворце Долмабахче в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между делегациями России и Украины. Встреча продолжалась почти два часа. Российская сторона напомнила украинской команде и об условиях соглашения 2022 года.