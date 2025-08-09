Слезы Украины мерзнут на Аляске. Раскрылось зловещее будущее Киева через шесть дней
CNN: саммит Путина и Трампа напоминает медленное поражение Украины
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может обернуться тяжелыми последствиями для Украины. О катастрофическом для Киева сценарии сообщил телеканал CNN.
Ужас Украины и Европы
Автор анализа Ник Пейтон Уолш отметил, что сложно представить исход переговоров, при котором Украина не окажется в проигрыше. По его словам, в Киеве и европейских столицах происходящее вызывает «понятный ужас».
Уолш полагает, что Украину принудят оставить оставшиеся под ее контролем территории Донецкой и Луганской народных республик.
В обмен же киевские власти получат разве что прекращение огня и «крошечные отрезки» приграничных земель в Сумской и Харьковской областях.
Аналитик признает — Россия имеет большой успех на ряде направлений, а украинские войска рискуют сразу в нескольких местах попасть в полное окружение.
В публикации предполагается, что по итогам саммита на Аляске Россия просто получит дополнительные территории вообще без боевых действий. Автор материала акцентирует внимание и на отсутствии Зеленского на переговорах Владимира Путина и Трампа.
Существует риск того, что мы увидим дружеские отношения между Трампом и Путиным <…> План обмена территорий, полностью выгодный Москве, затем представят Киеву, при этом старые ультиматумы США о помощи и обмене разведданными будут поставлены в зависимость от согласия Украины с этим с соглашением.
Магия офицера КГБ
Кроме того, отмечает автор, позиции Москвы усиливают контакты с Китаем и Индией. Третью угрозу санкций Трампа аналитик называет «испарившейся».
Американский лидер, напомнил Уолш, называл главной целью встречи с Владимиром Путиным «прекращение огня». Но сама формулировка, по мнению Уолша, довольно натянута.
Президент России, напомнил публицист, давно указывал, что резко прекратить боевые действия практически невозможно.
Сначала в любом случае потребуется провести техническую работу по мониторингу ситуации на длинной линии соприкосновения и логистике.
«Многое может пойти хорошо. Но все готово для чего-то более зловещего <…> И это еще до того, как бывший офицер КГБ успел сотворить свою магию с Трампом», — резюмировал Уолш.
CNN заключает, что итоговая договоренность может оказаться «максимально выгодной для России» и станет серьезным испытанием для Киева.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится, как ожидается, 15 августа на Аляске. Стороны, среди прочего, обсудят Украину. Глава Белого дома предполагал, что мирное соглашение между российской и украинской сторонами будет включать «некоторый обмен территориями».