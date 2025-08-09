Слезы Украины мерзнут на Аляске. Раскрылось зловещее будущее Киева через шесть дней

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может обернуться тяжелыми последствиями для Украины. О катастрофическом для Киева сценарии сообщил телеканал CNN .

Ужас Украины и Европы

Автор анализа Ник Пейтон Уолш отметил, что сложно представить исход переговоров, при котором Украина не окажется в проигрыше. По его словам, в Киеве и европейских столицах происходящее вызывает «понятный ужас».

Уолш полагает, что Украину принудят оставить оставшиеся под ее контролем территории Донецкой и Луганской народных республик.

В обмен же киевские власти получат разве что прекращение огня и «крошечные отрезки» приграничных земель в Сумской и Харьковской областях.

Аналитик признает — Россия имеет большой успех на ряде направлений, а украинские войска рискуют сразу в нескольких местах попасть в полное окружение.