Самые опасные на дороге? Кому в России грозит ограничение прав и что думают автоэксперты

В России начали прорабатывать инициативу по введению поэтапного допуска начинающих водителей к управлению автомобилем. Предполагается, что новые права и возможности будут открываться автомобилистам постепенно, по мере увеличения водительского стажа. Подобная система уже существовала во времена СССР, она применяется и в некоторых зарубежных странах. В беседе с 360.ru автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов оценил такую инициативу.

Предполагается, что новички за рулем могут столкнуться с временными ограничениями, такими как запрет на движение в ночное время суток или выезд на скоростные автомагистрали.

Механизм отчасти можно сравнить с компьютерными играми: новый «уровень» и снятие ограничений (включая возможность убрать с кузова знак «У» или восклицательный знак) откроются только после того, как водитель наездит определенное количество часов или проведет за рулем один-два года без серьезных штрафов и нарушений.

Необходимость реформы сторонники идеи связывают с высокой аварийностью молодых водителей, которые зачастую не осознают риски на дорогах. Как отметил автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов, в этом вопросе чрезвычайно важна роль преемственности опыта.

«Всех, наверное, учили водить отцы, как правило. Старший наставник всегда чрезвычайно важен, потому что он может поделиться тем опытом, который мы приобретаем лишь спустя годы», — объяснил автожурналист.

Почему водители с небольшим опытом опасны?

Осипов также согласился с тем, что автомобилисты со стажем в два-три года считаются наиболее опасной категорией участников дорожного движения, и объяснил психологические причины этого феномена.

«Водитель с двухлетним стажем считается „самым опасным“ на дороге. Через такое количество времени человеку начинает казаться, что он все знает, поэтому он начинает превышать скорость. Это уже больше психологический аспект поведения», — пояснил Осипов.

При этом автожурналист выступил против идеи жестких запретов и ограничений с поэтапным разблокированием прав. По его мнению, государству было бы более эффективно пойти другим путем.

«Мне не нравится эта система. Не надо человека ограничивать. Надо рядом с ним всегда тогда сажать опытного наставника. Не надо запрещать людям в первые годы вождения ездить ночью или передвигаться по скоростным магистралям. Разные ситуации бывают в жизни. Но обеспечить то, что рядом будет сидеть опытный водитель, вот это как раз таки молодой водитель в большинстве случаев случаев может», — заключил Осипов.

Реформу о правах прорабатывает МВД. Доклад о ней в правительство ведомство планировало представить до 2027 года.

Перечень оснований для лишения прав в России расширят 1 мая 2027 года. Автоюрист Радько рассказывал 360.ru, кого могут коснуться нововведения.