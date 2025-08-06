Россия вышла из РСМД и обеспечила себе победу. «Орешник» стал ответом на «Томагавки»
Политолог Михайлов: у России больше нет ограничений по ракетам
Россия ответила на очередные провокации НАТО с оружием выходом из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Среди прочего, в такую категорию входит и сверхмощный «Орешник». Где могут разместить этот комплекс, и что станет его целью рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой политолог Евгений Михайлов.
Как провоцировали Россию
Россия официально объявила о выходе из моратория на РСМД только сейчас, хотя США пошли на такой шаг еще в 2019 году.
После этого американские войска развернули в Европе многоцелевые группировки с крылатыми ракетами «Томагавк» в наземном исполнении.
В ответ Москва ограничилась только прицеливанием и добровольным отказом от развертывания таких ракет. Ответ на провокацию последовал лишь в нужное время — сейчас.
Официальная позиция Кремля
В понедельник, 4 августа, российское внешнеполитическое ведомство объявило, что Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: у России теперь нет никаких ограничений, и она вправе принимать любые меры для защиты своих интересов.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал это новой реальностью, с которой Западу придется считаться.
Грядет «Орешник»
Военные аналитики начали обсуждать в первую очередь «Орешник» — тем более, что комплекс уже начал поступать в войска. Однако речь идет не только об этих ракетах, объяснил политолог Евгений Михайлов.
Под новую реальность попадут и модификации «Искандера». Увеличат дальность и категорию также другие виды ракет, предположил аналитик.
Мы слышим сейчас «пугалки» со стороны Запада <…>, а в заявлениях российских лидеров четкие предупреждения. Можно на этом остановиться. Мы не должны оправдываться: а что и как мы будем делать, где размещать? Все. Американцы вышли из договора еще в 19-м году, и у нас вообще нет никаких ограничений.
Евгений Михайлов
Трамп прогнул Европу
Нидерланды 5 августа заявили о том, что выделят средства на закупку американского оружия для ВСУ. Затем выяснилось, что Норвегия, Швеция и Дания, далеко не самые яркие игроки на этом театре боевых действий, также участвуют в проекте.
Политолог Михайлов полагает, что речь идет всего лишь о своего рода политической игре — в «поддержку».
США же, в свою очередь, зарабатывают деньги на долгосрочной перспективе, ведь если конфликт прекратится, то потраченные деньги американский ВПК уже не вернет.
Уже вопрос даже не в Украине, а в том, что Трамп делает свое дело. Он делец. Он собирает деньги и на долгие годы вперед обеспечивает контрактами собственную промышленность.
Евгений Михайлов