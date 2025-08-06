Россия вышла из РСМД и обеспечила себе победу. «Орешник» стал ответом на «Томагавки»

Политолог Михайлов: у России больше нет ограничений по ракетам

Россия ответила на очередные провокации НАТО с оружием выходом из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Среди прочего, в такую категорию входит и сверхмощный «Орешник». Где могут разместить этот комплекс, и что станет его целью рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой политолог Евгений Михайлов.

Как провоцировали Россию

Россия официально объявила о выходе из моратория на РСМД только сейчас, хотя США пошли на такой шаг еще в 2019 году.

После этого американские войска развернули в Европе многоцелевые группировки с крылатыми ракетами «Томагавк» в наземном исполнении.

В ответ Москва ограничилась только прицеливанием и добровольным отказом от развертывания таких ракет. Ответ на провокацию последовал лишь в нужное время — сейчас.

Официальная позиция Кремля

В понедельник, 4 августа, российское внешнеполитическое ведомство объявило, что Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: у России теперь нет никаких ограничений, и она вправе принимать любые меры для защиты своих интересов.