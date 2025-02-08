«Гибнут молодые женщины». Репродуктолог предупредил о рисках запрета абортов
Репродуктолог Милютина: запрет абортов увеличит количество кустарных абортариев
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с инициативой полного запрета абортов как в государственных, так и в частных клиниках. Сможет ли такая мера поднять рождаемость и каковы могут быть последствия запрета, ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог из клинического госпиталя «Мать и дитя» Мария Милютина.
Запретить или не запретить?
Как отметила специалист, несмотря на то, что в своей практике ей приходится часто сталкиваться с негативными последствиями абортов, запрещать их категорически нельзя.
«Думаю, никто не будет спорить, что аборты — это абсолютное зло. Но в то же время запрещать их ни в коем случае нельзя. И если хотят повысить рождаемость с помощью запрета абортов, то пусть обратятся к международному опыту. Запрет абортов был в Польше не так давно, и это привело не к повышению рождаемости, а к снижению ее», — сказала врач.
К чему приведет запрет?
По словам Милютиной, вместо повышения рождаемости запрет прерывания беременности приведет к росту серьезных негативных последствий, нежели могут вызвать сами аборты.
Акушеры-гинекологи знают, чего мы точно добьемся. Будут процветать криминальные аборты где-то в гаражах, в подворотнях, где-то в непонятных частных кабинетах. И это будет приводить к материнской смертности, к тому, что гибнут молодые женщины.
Мария Милютина
акушер-гинеколог
Фертильность снизилась
Репродуктолог рассказала, что и без всяких запретов количество абортов с каждым годом неуклонно снижается.
«Может быть, не все аборты попадают в статистику <…>, но это общая тенденция — на самом деле люди реже занимаются сексом. Чаще предохраняются. У них снижается и фертильность, то есть качество спермы снижается, качество яйцеклеток. Совокупность разных факторов приводит к тому, что снижается количество беременностей и в то же время снижается количество абортов», — объяснила врач.
Нужно ли бояться родов
Также Милютина рассказала, что рождение ребенка — это естественный процесс, которого не нужно бояться, и не стоить возводить материнство в ранг чего-то сверхъестественного.
«На самом деле рождение ребенка — это самый естественный процесс. Но он отнимает очень много сил у женщины и в первую очередь мы не должны об этом забывать. Мы ее должны холить, лелеять и поддерживать. А так это не полет в космос, это самый естественный процесс, который задуман природой» — подвела итог репродуктолог.