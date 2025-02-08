«Гибнут молодые женщины». Репродуктолог предупредил о рисках запрета абортов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с инициативой полного запрета абортов как в государственных, так и в частных клиниках. Сможет ли такая мера поднять рождаемость и каковы могут быть последствия запрета, ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог из клинического госпиталя «Мать и дитя» Мария Милютина.

Как отметила специалист, несмотря на то, что в своей практике ей приходится часто сталкиваться с негативными последствиями абортов, запрещать их категорически нельзя.

«Думаю, никто не будет спорить, что аборты — это абсолютное зло. Но в то же время запрещать их ни в коем случае нельзя. И если хотят повысить рождаемость с помощью запрета абортов, то пусть обратятся к международному опыту. Запрет абортов был в Польше не так давно, и это привело не к повышению рождаемости, а к снижению ее», — сказала врач.

К чему приведет запрет?

По словам Милютиной, вместо повышения рождаемости запрет прерывания беременности приведет к росту серьезных негативных последствий, нежели могут вызвать сами аборты.