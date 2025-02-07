В Вологодской области собрались полностью запретить аборты

В Вологодской области власти планируют обсудить полный запрет на аборты, который коснется даже частных клиник. Об этом губернатор региона Георгий Филимонов сообщил на оперативном совещании правительства.

По его словам, во второй половине февраля власти региона проведут большое совещание с главврачами, директорами и акционерами частных медицинских организаций, на котором обсудят необходимость отказа от проведения абортов. При этом, глава региона особо отметил необходимость отказа от проведения подобных операций в том числе и в частных клиниках.

«Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви», — объяснил губернатор.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с 360.ru высказала мнение, что полный запрет абортов никак не влияет на рост численности населения. В пример она привела Польшу, где аборты запрещены, а коэффициент рождаемости там все равно один из самых низких в Европе.