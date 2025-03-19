Сегодня 04:59 1:0 в пользу России. Реакция мировых СМИ на разговор Путина и Трампа Мировая пресса отметила успех России после переговоров Путина и Трампа 0 0 0 Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Власть

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Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, где особенно подробно затронули вопрос Украины. За беседой лидеров сверхдержав пристально следила мировая пресса — 360.ru собрал главные реакции СМИ.

Не в пользу Украины Некоторые СМИ, такие как The Guardian, обратили внимание на то, что Путин согласился на ограниченное перемирие, дав команду не бить по украинской инфраструктуре, но отказался от полного прекращения огня на месяц. Таких результатов планировал добиться Дональд Трамп. Телеканал CNN отметил, что спешка Трампа в достижении сделки с Путиным может не учитывать интересы Украины и Европы. Это, по мнению редакции, потенциально может привести к поспешному и неблагоприятному для украинской стороны соглашению.

Фото: Скриншот с сайта телеканала CNN

Россия вернулась Еще более настороженно высказалась редакция The New York Times. Здесь сочли, что Трамп выказывает Путину «растущую симпатию», что в целом нарушает традиции американской внешней политики. К аналогичному выводу пришли и Би-би-си. Британцы отметили, что переговоры на высоком уровне между Россией и США идут вразрез с привычными западными альянсами. Россия же после них, добавили в Би-би-си, вернулась на ведущие позиции в глобальной политике, притом без значительных уступок с ее стороны. Основа для окончательного мира Euronews охарактеризовал звонок как шаг к миру, отметив, что переговоры включают обсуждение прекращения военной помощи и обмена разведданными. «Путин не пошел на полное соглашение по плану Трампа. Однако российский президент согласился на паузу в ударах по энергетической инфраструктуре», — констатировала редакция Axios. Испанская ABC сочла разговор Владимира Путина и Дональда Трампа возможной основой для завершения украинского конфликта. Здесь также обратили внимание на очередное нарушение протокола со стороны американского лидера, который позвонил коллеге не из Кризисного кабинета Белого дома.

Фото: Скриншот с сайта ABC

«Гора родила мышь» Чуть более сдержанно отреагировала на беседу Путина и Трампа французская Les Echos. Здесь назвали соглашение о временном прекращении ударов по инфраструктуре Украины «полуперемирием». «После почти двухчасового телефонного разговора между американским президентом и его российским коллегой „гора родила мышь“. Белый дом, безусловно, приветствовал переговоры, а Кремль назвал их „откровенными и подробными“», — добавили французы.

Фото: Скриншот с сайта Les Echos

Путин переиграл Трампа В Politico сочли, что Владимир Путин переиграл Дональда Трампа и тому не удалось протолкнуть свои требования. В редакции посчитали, что российский президент «ошеломил» коллегу беседой о «грядущих славных днях». Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов. Президенты договорились о создании российской и американской экспертных групп для работы по разрешению украинского кризиса. Российский лидер при этом констатировал, что ключевым условием для недопущения эскалации будет полное прекращение иностранной военной помощи и обмена разведывательной информацией с Украиной.