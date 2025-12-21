Путин встряхнул чиновников. Какие проблемы россиян решились после «Итогов года»

После прямого эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли сутки. За это время региональные власти и правоохранительные органы уже решили некоторые проблемы местных жителей, с которыми они обратились к главе государства. О том, что уже сделали и какие поручения президента еще предстоит реализовать, узнал 360.ru.

Путин решил проблему с выплатами вдове военного

Жительница Новосибирска Полина Гребе обратилась к президенту с жалобой на нерасторопность чиновников. Она пояснила, что еще в конце декабря 2024 года получила свидетельство о смерти своего супруга в зоне спецоперации. С того времени она не может оформить пенсию по потере кормильца из-за отсутствия удостоверения члена семьи военнослужащего.

Путин извинился перед вдовой за некачественную работу чиновников и подчеркнул, что примет необходимые меры, чтобы ведомства, которые должны решать социальные вопросы с семьями бойцов, выполняли свои обязанности. «Хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста», — сказал президент. Глава государства подчеркнул, что такие проблемы действительно есть и связано это с избыточной бюрократией. Он пообещал, что правительство проработает этот вопрос, чтобы такого больше не повторялось.

Фото: Roman Naumov/ URA.RU / www.globallookpress.com

Еще до окончания прямого эфира Министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщило, что вдове погибшего военнослужащего назначили пенсию и начали оформлять необходимые удостоверения. Военные следователи для выяснения причин годовой задержки по выплатам вдове завели уголовное дело о халатности.

Как Путин разобрался с долгостроями

Покупательница квартиры в новостройке во Всеволожске Ленинградской области пожаловалась на застройщика, который несколько раз переносил сдачу жилья. Она планировала новоселье еще на конец сентября, но девелопер перенес срок сдачи дома сначала на декабрь, а потом на апрель. Ведущий «Итогов года» Павел Зарубин напомнил, что повлиять на застройщиков покупатели квартир никак не могут, так как введенный во время пандемии мораторий на требование неустойки все еще действует. Путин ответил, что эту меру вводили в качестве помощи строительным компаниям, но после таких злоупотреблений ее требуется отменить.

«Попрошу правительство мораториев подобных, во всяком случае, не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя <…> В целом нужно, безусловно, наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств», — подчеркнул президент.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что взял на личный контроль сдачу квартиры дольщице в комплексе «А101 Всеволожск». Он подчеркнул, что находится в контакте с собственницей, а также с Госстройнадзором, который ведет работу с застройщиком. По жалобам жителей города Абаза в Хакасии и челябинского поселка Джабык, где застройщики не могут завершить возведение ледовой арены и физкультурно-оздоровительного комплекса, следователи регионов завели уголовные дела.

Какую помощь Путин гарантировал семьям с детьми

Аморальной ошибкой назвал Путин решение правительства отменить льготы для многодетных семей при их выходе за порог нуждаемости. Так глава государства отреагировал на жалобу жительницы Тюменской области, которая воспитывает с мужем шестерых сыновей и дочерей. Она подчеркнула, что работает вместе с супругом и держит домашнее хозяйство, но средств все равно не хватает.

«Я считаю, что это ошибка со стороны правительства. Я уверен, Минфин и все руководство правительства услышит то, что мы сейчас с вами говорим. Просто здесь никакой экономии нет, а попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально», — ответил на жалобу россиянки Путин.

Фото: Hao Jianwei/XinHua / www.globallookpress.com

Он добавил, что в следующем году для семей с детьми, чей заработок составляет менее прожиточного минимума на человека, 7% с уплаченного налога на доходы физических лиц вернется на счет. «Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки», — сказал президент. Также он призвал региональные власти оказывать помощь семьям с детьми, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более 22% совокупного дохода. Дополнительно президент поручил правительству проработать вопрос о продлении выплаты пособий на детей до трех лет. «Вопрос только в бюджетных ограничениях, вот и все. Никаких других оправданий нет, только в этом дело, И конечно, правительство должно будет подумать, как в целом решить задачу подобного рода», — отметил Путин. Глава государства подчеркнул, что если матери не с кем оставить маленького ребенка, то на работу она выйти не может, что еще сильнее снижает ее доход. Решить эту проблему могли бы ясельные группы в детских садах.

Фото: РИА «Новости»

«Хочу, чтобы меня коллеги в регионах тоже услышали, когда решаются вопросы по реновации детских садов, правильно сразу же решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы <…>. И надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или яслях. Условно говоря, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания», — предложил президент. По его словам, это потребует дополнительные ставки для педагогов и воспитателей, но это правильный путь. Путин напомнил, что сейчас уровень рождаемости в России составляет 1,4 и этот показатель нужно довести хотя бы до двух.

Что Путин сказал о семейной ипотеке

Правительство продолжит заниматься вопросом распространения льготной семейной ипотеки на вторичное жилье, особенно для населенных пунктов, где нет новостроек. Так Владимир Путин прокомментировал обращение жительницы города Стрежевой Томской области.

Сейчас право на покупку квартиры на вторичном рынке жилья за счет семейной ипотеки распространяется на 880 населенных пунктов России, и эту норму надо расширить.

«Чтобы эта мера поддержки была направлена не столько на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей. Вопросов там много, и правительство будет этим заниматься», — пообещал глава государства.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Путин добавил, что молодым семьям, для которых ставка в 6% годовых достаточно высока, можно рассмотреть переезд в другие регионы, где льготную семейную ипотеку выдают всего под 2% годовых.

Путин пообещал помочь с «дорогой жизни» в Коми

С просьбой о помощи с единственной северной дорогой обратилась журналист информационного агентства «Комиинформ» Дарья Шучалина. Она рассказала, что единственная круглогодичная автодорога от Сыктывкара до Нарьян-Мара, обеспечивающая связь населенных пунктов и доставку продуктов, находится в ужасном состоянии.

«Возможно ли нашу „дорогу жизни“ передать в федеральную собственность, с тем чтобы и стабилизировать северный завоз для огромного количества населения, и обеспечить связь с центром России, и придать новый импульс северным регионам?» — поинтересовалась журналистка.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Путин заявил, что обсудит этот вопрос с правительством. Он отметил, что сейчас перед федеральными властями стоит задача довести трассы до нормативного состояния. «Прямо сейчас пообещать, что завтра начнут строить, я не могу. Вы понимаете, надо все это считать, посмотреть планы развития опорной дорожной сети страны. У нас есть и такое понятие. Обязательно переговорю с правительством и отреагируем, обязательно отреагируем», — сказал глава государства.

Как Путин решил проблемы с льготными лекарствами

На отсутствие в поликлиниках льготных лекарств пожаловался президенту России житель города Краснотурьинска Свердловской области. Он подчеркнул, что это происходит практически каждый год начиная с ноября. По его словам, врачи объясняют ситуацию отсутствием финансирования. Путин ответил, что уже поднял этот вопрос, потому что получил от своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова целую пачку с жалобами.

«Поговорил с ответственными сотрудниками министерства, правительства. Но они заверили меня в том, что все, что касается федерального уровня ответственности, системы ОМС, все средства в регионы направлены, нет ни одного случая задержки», — подчеркнул президент.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Он не исключил, что проблема кроется в решениях региональных чиновников, логистике и закрытии государственных аптек. «Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет как следует последить», — поручил Путин. После выступления президента Минздрав Свердловской области направил в Краснотурьинск инспекцию для выяснения отсутствия льготных лекарств. В ведомстве пообещали, что специалисты проверят аптеки на наличие препаратов. Между тем областной главк СК завел уголовное дело о халатности.

Помощь переехавшей пенсионерке

Переехавшая к дочери в Мурманскую область из Казахстана пенсионерка обратилась к президенту за помощью в получении гражданства России. Она пояснила, что с сентября не может оформить все необходимые документы в городе Кола, где теперь живет.

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция Кольского района оформила пенсионерке вид на жительство и сейчас занимается оформлением справок для получения гражданства.

Какое поручение дал правительству Путин о поддержке бизнеса

Вступающие в силу в 2026 году новые правила налогообложения напугали владельца подмосковной пекарни Дениса Максимова. В беседе с президентом предприниматель заявил, что понимает это решение, но опасается, что его бизнес не потянет зарплату профессионального бухгалтера. Путин ответил, что кабмин рассматривал изменение налогообложения как борьбу с дроблением бизнеса завозом черного импорта.

«Это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. И обязательно обращу на это внимание и правительства, и соответствующих правительственных структур», — подчеркнул президент.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что переход на новую систему не должен негативно сказаться на малом предпринимательстве. «Я со своей стороны поработаю с правительством в направлении поддержки и вашего предприятия, и таких предприятий, как ваше», — пообещал Путин Глава государства и владелец пекарни договорились, что обменяются подарками. Сегодня президент России публично поблагодарил Дениса Максимова за корзину с выпечкой.

Рекламу экстрасенсов запретят в России после выступления Путина

После заявления президента о том, что реклама экстрасенсов одурманивает россиян и вредит их психическому здоровью, Госдума вернулась к вопросу о запрете их рекламы. Заместитель председателя комитета по информационной политике нижней палаты парламента Андрей Свинцов рассказал, что этот законопроект рассматривали дважды, но каждый раз правительство давало отрицательный отзыв.

Фото: РИА «Новости»

«Я надеюсь, что после того, как президент высказался, правительство переосмыслит и даст положительное заключение», — заявил Свинцов. Он добавил, что сейчас новая версия законопроекта находится в разработке.

Обращение к Путину вернуло россиянам баню

Мобильную баню установила администрация города Торопец после жалобы местных жителей в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Местный банный комплекс закрыли еще три года назад, когда отопительные котлы вышли из строя.

Само здание давно требовало капитального ремонта. Горожане через суд добились от администрации проведения работ, но чиновники нарушили все установленные сроки. Только после обращения к главе государства все сдвинулось с мертвой точки.