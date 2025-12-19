Журналисты из недружественных стран приняли участие в «Итогах года с Владимиром Путиным». Они получили возможность задать вопросы президенту России, однако формулировали их в ключе, который глава государства назвал некорректным. Несмотря на это, Путин подробно ответил, дав понять, что попытки давления или подмены повестки в таком формате не работают.

Отношения США и мирная сделка Трампа

Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине мирную сделку, по которой Киев пойдет на значительные уступки. Так начал свой вопрос корреспондент телеканала NBC News Кир Симмонс. Он подчеркнул, что в ходе прямого эфира Путин продолжил говорить о боевых действиях. «Господин президент, если вы отвергнете мирное предложение президента Трампа, будете ли вы ответственны за смерть украинцев и россиян в 2026 году?» — завершил свой вопрос американский журналист.

Путин напомнил, что первый удар по собственным гражданам Украина нанесла еще в 2014 году, поэтому вся ответственность лежит на руководстве соседней страны. Он добавил, что специальная военная операция направлена на завершение войны, которую начал киевский режим при поддержке Запада. Президент России добавил, что прекрасно видит все усилия своего американского коллеги для завершения украинского конфликта. «Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с его предложениями. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — добавил Путин. Он отметил, что Россия готова к завершению конфликта мирными средствами и сейчас нужен шаг со стороны руководства киевского режима и его европейских спонсоров.

Будущее России и возможности для новых военных операций

Фото: РИА «Новости»

Корреспондент британской телерадиокомпании «Би-би-си» Стивен Розенберг нарушил установленное для журналистов правило одного вопроса, спрятав в своей риторике о будущем России сразу несколько тем, включая закон об иностранных агентах, подготовку к агрессии против Европы и структуры российской власти. «Какое будущее вы планируете для своей страны и народа? В этом будущем будет ли, как сейчас, караться законом любое публичное несогласие с официальной линией? <… > Будут ли еще новые специальные военные операции, или Россия пойдет по другому пути? <… > Вся власть в России — в ваших руках, значит, в большой степени и будущее тоже. Так каким оно будет?» — закончил свою речь Розенберг. Путин обратил внимание журналиста, что закон об иностранных агентах придумали в США еще в 30-е годы прошлого века и нарушителей наказывают там намного жестче, вплоть до лишения свободы, за работу в политике при финансировании из-за границы. «У нас нет ничего подобного. Наш закон требует только одного — заявить, если вы занимаетесь политической деятельностью, об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования», — подчеркнул президент России.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что прекращение ведения политической деятельности или отказ от получения заграничных грантов выводит людей из реестра. «Будут ли, вы сказали, новые специальные военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же как и мы постоянно пытались соблюдать ваши», — подчеркнул Путин. Президент России добавил, что именно западные политики создали сегодняшнюю ситуацию и продолжили нагнетать обстановку. «Постоянно говорят о том, что они готовятся к войне с Россией. Вы живете у нас, насколько я знаю, не один год. Я думаю, те, кто говорит о войне с Россией, тоже это понимают. Мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну что это за чушь?» — обратился он к Розенбергу. Путин добавил, что европейцы старательно лепят из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки, которые совершали много лет. «По сути, и ваши вопросы — это попытки такого же рода. Вы сказали, что вся власть в моих руках. Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены в Конституции», — подчеркнул российский лидер. Он отметил, что Россия готова работать и с Великобританией, и с Евросоюзом, и с США, но на равных условиях и взаимном уважении. От этого выиграют все.

«Объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом, как это делаете вы в отношении России. Не мы же с вами воюем, а вы воюете с нами руками украинских националистов», — добавил Путин. Ведущий прямого эфира Павел Зарубин напомнил главе государства об иске Трампа к редакции «Би-би-си». «Это их семейные дела, пускай они там сами и разбираются», — заявил Путин, но после еще одной реплики Зарубина все же вернулся к этой теме. «Я думаю, что для любого наблюдателя, даже неспециалиста, все понятно: европейские политические элиты поддерживали Демократическую партию, госпожу Харрис, на выборах президента Соединенных Штатов, делали это достаточно прямолинейно, если не сказать нагло», — напомнил российский лидер. Он добавил, что во время первого срока Трампа обвинения о вмешательстве в американские выборы летели в адрес России. Но никаких доказательств так и не появилось. Зато европейские элиты действовали прямо и неприкрыто, вмешиваясь в последнее голосование американских избирателей.

Дело француза — иноагента Винатье*

Фото: РИА «Новости»

Вежливо и профессионально проявил себя корреспондент французского телеканала TF1 Жером Гарро. Он обратился к президенту России с просьбой помиловать приговоренного к трем годам колонии сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье*. Путин признался, что впервые слышит об этом человеке, но пообещал, что постарается разобраться. «Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать. Я просто не могу сейчас ничего конкретного сказать, потому что ничего об этом не знаю. Но узнаю обязательно, я вам обещаю», — заявил президент России.

Лорана Винатье* задержали в Москве в начале июня прошлого года по уголовному делу об уклонений об исполнения обязанностей иностранных агентов. Замоскворецкий суд Москвы назначил французу* наказание в виде трех лет колонии общего режима. По данным следствия, Винатье* собирал сведения о военной и военно-технической деятельности российской армии. Криминалисты предъявили ему* обвинение в шпионаже. На последнем заседании суда Винатье* признался в любви к России и добавил, что его действия никак не могли навредить государству. *Признан в России иностранным агентом.