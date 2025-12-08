«Приехал, отработал, уехал». Новые законы по миграционной политике внесли в ГД

«Справедливая Россия» внесла на рассмотрение в ГД пакет законопроектов, ужесточающих правила привлечения неквалифицированной иностранной рабочей силы. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Приехал, отработал, уехал «Систему найма мигрантов надо менять! Принцип должен быть простой: приехал, отработал, уехал! Никакого вида на жительство и гражданства. Въезд в Россию близких родственников иностранных работников надо запретить», — заявил парламентарий. По мнению депутата, одна из ключевых проблем в миграционной политике — отсутствие планирования и контроля привлечения неквалифицированных работников. Мигранты приезжают хаотично, а потребности экономик регионов в иностранной рабочей силе игнорируют. Это оборачивается чрезмерным скоплением иностранцев в одних регионах и недостатком в других. «Прежде всего мы предлагаем отменить патенты и ввести систему организованного набора иностранных граждан на основании разрешения для работы с трудоустройством на конкретном предприятии», — сказал Миронов.

Фото: Медиасток.рф

Платит за все работодатель По его словам, переход в другую организацию нужно строго запретить, а за нарушение выдворять из страны. Также он предложил ограничить срок пребывания приезжего в государстве сроком действия трудового договора. По завершении контракта работник обязан выехать из страны, а наниматель — гарантировать его отъезд, в том числе в случае принудительной депортации или административного выдворения. Для этого работодатель должен вносить деньги на специальный депозит или оформлять банковскую гарантию. «Наличие финансового обеспечения должно стать обязательным условием для выдачи разрешения для взъезда в Россию», — сказал депутат. Также в документе указано, что наниматель должен полностью оплачивать все издержки, связанные с регистрацией иностранных работников по месту пребывания, получением ими патентов, обеспечением жильем и медицинской страховкой.

Фото: Медиасток.рф

Родственникам нельзя По мнению Миронова, важно сделать так, чтобы мигранты, прибывающие по целевой программе, не могли получить вида на жительство и российского гражданства. Кроме того, нужно полностью запретить въезд ближайших родственников. «„Справедливая Россия“ предлагает ввести обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию», — сказал депутат. Еще предложили запретить компаниям, занимающимся тестированием иностранцев на знание русского языка, передавать право по проведению таких экзаменов другим организациям.